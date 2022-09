Senioren-Union fordert Erhalt der Landkrankenhäuser

Nach Ansicht der CSU-Senioren-Union müssen die zahlreichen mittleren Krankenhäuser auf dem flachen Land erhalten werden. Aus Anlass der Landesversammlung, die am Donnerstag in Regensburg beginnt, sagte der Landesvorsitzende Franz Meyer dem BR: "Die Corona-Pandemie hat bewiesen, wie notwendig die kleinen Krankenhäuser auf dem Land sind."

Zum Artikel: Bayerische Krankenhausgesellschaft warnt vor Kostenexplosion

Negativbeispiel Wegscheid

Meyer verwies auf die Diskussion um das Krankenhaus Wegscheid im Kreis Passau, das wegen fehlender Bundesmittel in der jetzigen Form nicht mehr weiterbetrieben werden kann. Für rund 35.000 Menschen im östlichen Landkreis Passau und im angrenzenden Oberösterreich heißt das, dass sie im Notfall ins bis zu 40 Minuten entfernte Klinikum Passau gefahren werden müssen. Meyer zufolge gibt es in Bayern drei vergleichbar kleine Krankenhäuser, denen ein ähnliches Schicksal wie dem Haus in Wegscheid droht.

Senioren-Union plädiert für Teilhabe

Ferner will die Senioren-Union bei ihrer Landesversammlung Lösungen gegen die Einsamkeit im Alter und zur Sicherung der Pflege vorstellen. Allein in Bayern sei rund eine halbe Million Menschen pflegebedürftig. Es gehe um die Teilhabe alter Menschen in der digitalisierten Gesellschaft.

Die CSU-Senioren-Union gibt es seit 1995. Sie hat rund 12.000 Mitglieder in etwa 100 Kreisverbänden. Landesvorsitzender ist der frühere Staatssekretär im Finanzministerium und spätere Landrat des Landkreises Passau, Franz Meyer aus Vilshofen. Er wurde vor einem Jahr zum Nachfolger des früheren Wissenschaftsministers Thomas Goppel gewählt.