Senioren um 200.000 Euro betrogen: Prozessauftakt in Weiden

Enkeltrick und falsche Polizisten - der so genannte Call-Center-Betrug hat in den vergangenen Jahren in ganz Bayern zugenommen. Erwischt werden die Täter dabei nur selten. Im Falle eines 30 Jahre alten Würzburgers ist der Polizei ein mutmaßlicher Telefonbetrüger ins Netz gegangen. Ab Dienstag steht der Mann in Weiden in der Oberpfalz vor Gericht.

Vorwurf: Bandenbetrug

Der Angeklagte soll sich als Polizist ausgegeben haben, um ältere Menschen zur Herausgabe ihrer Ersparnisse zu bewegen. Gegen fünf weitere Mitglieder der Bande wird in separaten Prozessen verhandelt. Insgesamt sollen die Betrüger 208.500 Euro erbeutet haben. Der Vorwurf lautet jeweils auf gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Bandenbetrug.

Geld vermutlich ins Ausland geschafft

Die Masche der Kriminellen war laut Anklageschrift, die Senioren davon zu überzeugen, dass aktuelle polizeiliche Ermittlungen die Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen erfordern würden. Angerufen wurde dabei laut Staatsanwaltschaft Weiden vermutlich aus Call-Centern in der Türkei. Das erbeutete Geld sei jeweils ins Ausland transferiert worden.

Sechs Fälle vor Gericht

Verhandelt werden sechs Fälle, die sich zwischen September 2020 und März 2021 zugetragen haben sollen. Zwei dieser sechs Fälle ereigneten sich in Unterfranken, zwei in Baden-Württemberg, einer in München und ein weiterer im oberpfälzischen Wiesau im Kreis Tirschenreuth.

Bei dem Fall in Wiesau, am 9. März vergangenen Jahres, observierte die Polizei die Bande bereits. Unmittelbar nach der Geldübergabe erfolgte laut Anklage die Festnahme.

Keine Festnahme in einem siebten Fall

Außerdem legt die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten einen siebten Fall zur Last, bei dem es beim Versuch geblieben sein soll. Eine ältere Dame aus Würzburg soll im Oktober 2020 die Betrugsmasche durchschaut haben. Wie es heißt, informierte sie die echte Polizei und fungierte fortan als Lockvogel. Zu einer Festnahme kam es in diesem Fall nicht, da sich herausstellte, dass der Pizzalieferant, der das in einen Staubsauger verpackte Geld abholen sollte, nicht in direkter Verbindung zu den Betrügern stand.

Für den Prozess sind am Landgericht Weiden zehn Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird für den 15. Februar erwartet.