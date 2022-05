Senioren üben E-Bike fahren in Treuchtlingen

Polizei: Richtiges Linksabbiegen ist wichtig

Bevor es aber aufs Rad geht, steht beim E-Bike-Kurs Theorie auf dem Programm. Wie biegt man richtig links ab? Wie verhalte ich mich, wenn ich mit dem Rad mein Grundstück verlasse? Christian Amberger nimmt sich Zeit, alles zu erklären. Vor allem das korrekte Links-Abbiegen liegt ihm Herzen. Denn viele würden sich nicht noch einmal Umschauen, wenn sie losfahren, was zu schweren Unfällen führen kann, so Amberger.

Schwerer E-Bike-Parcours

Nach rund zwei Stunden geht es dann los. Die ersten Senioren starten in den Parcours. Aber schon das gezielte Geradausfahren ist nicht so einfach. "Schauen Sie da hin, wo sie hinwollen", ist Christian Ambergers Tipp. Und dann funktioniert es. Der 85-jährige Werner Mödl war seit zwei Jahren nicht mehr auf seinem E-Bike gesessen. Er fährt im Slalom an den Pylonen vorbei – er war zu schnell unterwegs, obwohl er ohne elektrische Unterstützung gefahren ist. "Die Schwierigkeit ist, dass ich vergesse, die Bremse zu benutzen. Ich mach alles mit dem Fuß und das haut einfach nicht hin", erkennt der Treuchtlinger nach den ersten Versuchen im Parcours. Im zweiten Anlauf läuft es für Werner Mödl schon besser.

Im Kurs E-Bike fahren lernen

Hans Hüttinger aus Burgsalach sitzt das erste Mal auf einem E-Bike. Trotzdem dreht er souverän seine Runden im Parcours. Schnell hat er das Gefühl für das Rad entwickelt. "Der Kurs kam mir gerade gelegen", sagt Hans Hüttinger, der sich vielleicht bald ein E-Bike zulegen will. Der Teilnehmer ziehen weiter zum Verkehrsübungsplatz. Die 75-jährige Doris Feilen aus Treuchtlingen fährt jede Woche eine lange Radtour mit ihrem E-Bike. Bis zu 80 Kilometer tourt sie durch den Landkreis. Auch ihre Einkäufe erledigt sie mit dem Rad. Obwohl sie sich sicher fühlt, hat sie sich für den Kurs entschieden. "Mir ging es vor allem um die technische Seite", sagt sie. Sie wolle sich selber helfen können, wenn mit ihrem E-Bike etwas ist.

Pedelecs werden unterschätzt

Die Senioren drehen ihre Runden und werden dabei immer sicherer. "Kurse wie diese sind so wichtig", sagt Polizist Christian Amberger. "Wir haben festgestellt, dass das Pedelec unterschätzt wird. Zum einen vom Gewicht her: Es sind 15 bis 25 Kilo mehr an Gewicht, das wir bewegen müssen und das wiegt natürlich bei einem Sturz schwerer. Man fällt leichter und viele unterschätzen die Geschwindigkeit", berichtet der Polizist aus Weißenburg. Deshalb soll der Kurs in Treuchtlingen wiederholt werden. Thomas Latteier vom Bürgerhaus will ihn kommendes Jahr noch einmal organisieren. Die Kursteilnehmer ziehen ein positives Fazit - und die meisten Seniorinnen und Senioren fühlen sich auch ein bisschen sicherer mit ihrem E-Bike.