Senioren bei Christbaumbrand in Garching verletzt

Tragischer Vorfall in Garching: Beim Brand des Christbaums ist ein Ehepaar am Samstagvormittag in dessen Wohnung schwer verletzt worden. Das berichtet das zuständige Polizeipräsidium München. Demnach hatte der über 80-jährige Bewohner am Vormittag die Kerzen am Christbaum angezündet, wobei der Baum selbst Feuer fing. Auf Grund der Trockenheit des Baums ereignete sich eine Verpuffung.

Ehepaar in Klinik eingewiesen

Der Bewohner erlitt dabei Verbrennungen zweiten Grades an Kopf und Arm. Seine ebenfalls über 80 Jahre alte Ehefrau erlitt eine Rauchgasvergiftung. Beide Eheleute kamen in Krankenhäuser.

Am Wohnzimmer entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro, das Haus ist laut Polizei jedoch weiter bewohnbar.