Senioren-Abzocke per Telefon: Dieses Kuvert beugt vor

Es ist der Sonntagabend, als eine 78-Jährige aus dem Oberallgäu 15.000 Euro verliert - und zwar durch einen einzigen Telefonanruf. Am anderen Ende der Leitung: Ein Betrüger, der sich als Polizeibeamter ausgibt. Über mehrere Stunden bearbeitet er die Frau, bis sie schließlich seinen Anweisungen folgt - und ihren Schmuck, Wertsachen und Goldbarren vor die Tür legt.

Telefonbetrug häuft sich

15.000 Euro erbeuten die bislang unbekannten Täter mit dieser Masche - kein Einzelfall, wie das Polizeipräsidium in Kempten weiß. Rund 340.000 Euro haben die "falschen Polizisten" im vergangenen Jahr im Bereich des Präsidiums erbeutet. Deshalb setzt die Polizei jetzt verstärkt auf Prävention - und zwar auf zwei verschiedene Arten.

Zusammenarbeit mit den Institutionen

Die Geschichten der Betrüger sind sich relativ ähnlich und konzentrieren sich häufig auch örtlich. Mal ist es ein Verwandter, der angeblich einen Unfall hatte, mal sollen Wertsachen in Sicherheit gebracht werden. Deshalb warnt die Polizei inzwischen per Mail gezielt dort, wo die Betrugsmaschen auftreten - und zwar diejenigen Institutionen und Einrichtungen, die am nächsten an den Opfern dran sind, sprich, mit alten Menschen Kontakt haben. Das sind etwa Pflegedienste und Taxiunternehmen, aber auch die Banken selbst.

Vier bis fünf Warnungen täglich

Wie ein Sprecher des Präsidiums mitteilte, informieren die jeweiligen Polizeiinspektionen die Unternehmen per Mail, sobald Meldungen über Anrufe von Trickbetrügern eingehen. Das Präsidium spricht von vier bis fünf Warnungen, die derzeit täglich von den verschiedenen Dienststellen verschickt werden und gezielt dort vor Betrügern warnen, wo diese mit ihren Anrufen aktiv sind. Dabei wird auch die Betrugsmasche konkret beschrieben, so dass den Mitarbeitern mögliche Anhaltspunkte auffallen. Insgesamt sollen die Mails für das Problem sensibilisieren.

Analog: Aufklärungsbogen als Checkliste

Auf analogem Weg gibt das Präsidium die Warnung als Aufklärungsbogen heraus. Auf diesem Bogen findet sich eine speziell auf die Situation zugeschnittene Checkliste. Anhand derer sollen zum Beispiel Taxifahrer erkennen können, ob ihre Fahrgäste möglicherweise einem versuchten Betrug aufgesessen sind, wenn sie sich zur Bank fahren lassen.

Betrug in der Bank aufhalten

Ein zentraler Moment in der Abwicklung eines solchen Betrugs ist es laut Polizei, wenn die Opfer in der Bank das Geld abheben wollen. Auch hier wird künftig vorgebeugt: Bankmitarbeiter könnten bei den betagten Kunden etwa einige Auffälligkeiten registrieren, beispielsweise ungewöhnlich hohe Summen oder die Auflösung ganzer Sparanlagen. Auch wenn Kundinnen und Kunden am Schalter erscheinen, statt wie sonst am Automaten abzuheben, kann das ein Anzeichen sein.

Das Präventionskuvert

In solchen Fällen kommt in manchen Banken inzwischen ein sogenanntes Präventionskuvert zum Einsatz. Das soll abklären, ob gerade ein Betrug abläuft. Auch Flyer, die die Polizei in den Banken hinterlegt hat, können dabei helfen. Denn oftmals sind die Bankmitarbeiter die letzten, die einen solchen Betrug noch aufhalten können. Sie werden dafür inzwischen oftmals speziell geschult.

Direkt an die Polizei wenden

Wenn zum Beispiel bei der VR-Bank-Augsburg-Ostallgäu ein Mitarbeiter Verdacht schöpft, packt er das abgehobene Geld in ein sogenanntes Präventions-Kuvert. Darauf sind Fragen der Polizei gedruckt - etwa, ob der Kunde heute angerufen wurde oder ob ihm verboten worden ist, darüber zu sprechen, warum er so viel Geld abhebt. Wenn er oder sie zwei oder mehr Fragen mit 'Ja' beantworten kann, sollten die Alarmglocken läuten. Dann sollte man sich an die richtige Polizei wenden: direkt über die Nummer 110. Weil die meisten Betrugsmaschen über das Telefon abgewickelt werden, lohnt sich eine solche Checkliste auch direkt neben dem Apparat.