04.02.2021, 09:23 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Senior vermisst: Polizei sucht mit Hubschrauber und Diensthunden

In Weiherhammer in der Oberpfalz wird ein 74 Jahre alter Mann vermisst. Am Dienstag fuhr er mit seinem Auto fort, seitdem fehlt von ihm jede Spur.