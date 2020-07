Senior uriniert beim Tanken an Autobahnraststätte hinters Auto

"Zunächst war ungewöhnlich, dass der betagte Herr nur mit einer knappen weißen Sporthose bekleidet an der Zapfsäule stand", beschreibt die Polizei die Situation. Auf der Rastanlage Spessart an der A3 hat ein 79-jähriger Mann hinter sein Auto uriniert, während er den Wagen betankte.

Toiletten der Raststätte nicht genutzt – 100 Euro Bußgeld

Den 79-Jährigen habe es laut Polizei nicht gestört, dass an ihm direkt andere Besucher an ihm vorbeifuhren. Obwohl die Rastanlage Spessart mehrere Toiletten-Möglichkeiten bietet, nutzte der Mann die Betankungszeit dennoch, um hinter sein Auto zu urinieren. "Diese Zeitersparnis zerstörten allerdings die Polizeibeamten wieder, da sie den Mann kontrollierten", so die Polizei weiter.

Der Mann musste für die Aktion insgesamt 100 Euro zahlen: 75 Euro für das unerlaubte Urinieren in der Öffentlichkeit und 25 Euro Gebühren für die Bearbeitung, weil der Mann in Holland lebt. Die Nutzung der vorhandenen Toiletten an der Raststätte wäre für den Senior also deutlich billiger gewesen, das kostet normalerweise nur 70 Cent.