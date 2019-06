18.06.2019, 10:57 Uhr

Senior tickt aus: Angriff mit Motorsense auf 18-Jährigen

Am Montagabend ist ein Rentner im Landkreis Donau-Ries in einem Streit mit seiner Mieterin derart in Rage geraten, dass er mit einer Motorsense auf deren 18-jährigen Sohn losgegangen ist. Der junge Mann wurde massiv an den Beinen verletzt.