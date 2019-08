Senior schöpft stundenlang Wasser für Linde

Während die meisten Pflanzen und Felder aufgrund der langen Trockenphasen im Sommer leiden, hat eine Linde neben den Mainfrankensälen in Veitshöchheim in Unterfranken Glück. Josef Frank schöpft eimerweise Wasser aus dem Main in seine Regentonne. Mit dem Wasser gießt er seine "Millenniums-Linde".

Franks Bäumchen ist ein Ableger der 100-jährigen Veitshöchheimer Linde. Der Sämling sei ihm zugeflogen, und er habe ihn daraufhin eingepflanzt. Ausgetrieben ist die Linde im Frühjahr 2000. Seitdem kümmert sich der 86-Jährige um seine Linde, die etwa 500 Meter entfernt vom Mainufer steht. Zwei mal pro Woche schöpft Josef Frank für zwei Stunden Wasser und gießt damit sein Bäumchen.

"Den zieh ich groß, bis man ihn wirklich wohin pflanzen kann." Josef Frank, Naturfreund

Voller Körpereinsatz

Rund 300 Liter Wasser holt er so aus dem Fluss – für nur einen Baum. Insgesamt sechs mal muss er zwischen dem Mainufer und seinem Bäumchen hin und her laufen. Und das geht nicht spurlos an dem 86-Jährigen vorbei. Als er mit dem Wassertragen angefangen hat, so Frank, habe ihm alles weh getan. Inzwischen habe sich seine Muskulatur schon darauf eingerichtet. Am nächsten Tag werde er die körperliche Anstrengung aber trotzdem spüren. Das ist für ihn allerdings kein Grund aufzuhören.

"Das ist fast wie ein Kind… und dann machen wir das halt solange es irgendwie geht." Josef Frank, Naturfreund

Also bringt Josef Frank weiter jeden Dienstag und Freitag Wasser aus dem Main zu seinem "Millenniumsbäumchen".