Senefelder Schule - nach Weihnachten Unterricht im Altbau

Die Schülerinnen und Schüler der Senefelder-Schule in Treuchtlingen sollen nach den Weihnachtsferien wieder im Altbau der Schule unterrichtet werden. Das teilt das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen mit. Mitte Oktober hatte die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises den Schulbetrieb in diesem Teil der Schule wegen erheblicher Brandschutzmängel untersagt. Die Schülerinnen und Schüler wurden an verschiedenen Standorten unterrichtet.

Ohne Bibliothek, mit Brandmeldeanlage

Unmittelbar nach der Schließung haben externe Brandschutzexperten geprüft, unter welchen Auflagen der Unterricht im Altbau wieder möglich wäre. Danach wurden verschiedene Vorsichtmaßnahmen getroffen. So wurde unter anderem die Bibliothek aus dem Gebäude geräumt und es wurde eine Brandmeldeanlage mit 240 Sensoren installiert, die direkt mit der integrierten Leitstelle verbunden ist. Durch die direkte Alarmierung kann die Evakuierung des Gebäudes sofort erfolgen und die Feuerwehreinsatzkräfte wären im Brandfall schneller vor Ort. Zudem werden die Lehrkräfte als Brandschutzhelfer ausgebildet, um im Brandfall bestmöglich reagieren zu können.

Ziel: Unterrichtsstart im neuen Jahr

Noch sind nicht alle Maßnahmen komplett umgesetzt. Deswegen steht hinter dem Zeitplan noch ein Fragezeichen. Denn die mit den entsprechenden Arbeiten beauftragten Firmen müssen die restlichen Aufgaben rechtzeitig erledigen. Sollte der Unterrichtsstart im Altbau am 8. Januar 2024 doch noch nicht möglich sein, würden Schüler und Eltern rechtzeitig von der Schulleitung informiert, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

Zwei Monate Provisorium

Damit gehen zwei Monate Provisorium zu Ende. Wenige Tage nach der Schulschließung waren die Schülerinnen und Schüler auf verschiedenen Standorte verteilt worden: beispielsweise einen Gruppenraum der Freiwilligen Feuerwehr in Schambach in einem Ortsteil von Treuchtlingen. Dafür mussten die Schüler früher zur Schule kommen, damit sie pünktlich am Bus sind, der sie nach Schambach brachte. Auch in der Altmühltherme oder in einem Seniorenheim fand Unterricht statt. Diese Außenstandorte sollen dann nach und nach aufgelöst werden.