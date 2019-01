Sender Grünten: Eingeschneit, aber die Technik läuft

Der Gondelbetrieb, der die Mitarbeiter zu ihrer Schicht und wieder ins Tal bringt, sei zu keiner Zeit eingestellt gewesen. Allerdings mussten die UKW-Sender stündlich vom Schnee befreit werden. Diese werden unter Luftkühlung von außen betrieben. Kommt zu wenig kühle Luft von außen, schalten sie sich einfach ab.

Dies sei aber noch nie der Fall gewesen, beruhigt Stolze. Der 94,5 Meter hohe Sendeturm wird 24 Stunden am Tag von BR Sendetechnikern überwacht, an sieben Tagen in der Woche. Abgestrahlt werden von dort TV- und Hörfunk Programme des BR, aber auch des SWR.