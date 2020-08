Senden: 40-Jähriger ertrinkt im See

Der 40-Jährige ist nach Angaben der Polizei am Samstag im Waldsee nicht weit vom Badesteg untergegangen. Offenbar konnte der Mann nicht schwimmen. Warum er in den tieferen Bereich des Sees gelangt ist, ist nach Angaben der Polizei nicht geklärt. Es kommt nach Angabe der Beamten häufiger vor, dass Menschen die Unebenheiten von Seen falsch einschätzen.

Rettungsversuch im Waldsee erfolglos

Kurz nachdem der 40-Jährige untergegangen war, wurde laut Polizeibericht ein Taucher hinzugezogen. Der fand den Mann am Grund des Sees, holte ihn hoch und übergab ihn den Rettungskräften. Aber es war zu spät: Die Rettungsversuche blieben erfolglos.