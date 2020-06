Semesterticket im Großraum Nürnberg wird günstiger

Studierende im Großraum Nürnberg müssen im kommenden Hochschuljahr weniger für das Semesterticket bezahlen. Das Studentenwerk und der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) haben jetzt den Vertrag um ein Jahr verlängert. Die Basiskarte, die alle Studierenden mit der Einschreibung erwerben müssen, kostet im kommenden Studienjahr 75 Euro pro Semester. Das ist ein Euro weniger als derzeit. Der Preis der Zusatzkarte, die die Nutzung von Bussen und Bahnen ohne zeitliche Einschränkung ermöglicht, reduziert sich um neun Euro. Damit kostet sie künftig 207 Euro pro Semester.

Fahrräder dürfen kostenlos mitgenommen werden

Auch die probeweise eingeführte Option der Fahrradmitnahme wird mit dem neuen Vertrag ins nächste Studienjahr verlängert. Während der Zeiten, in denen die Basiskarte gültig ist, können Studierende in U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen in Nürnberg, Fürth und Erlangen kostenlos ihr Fahrrad mitnehmen.

Immer mehr Studierende kaufen die Zusatzkarte

Möglich wird die Preissenkung nach Informationen des Studentenwerks und des VGN, weil immer mehr Studierende die Zusatzkarte erwerben. "Wir freuen uns, dass den Studierenden wegen der Corona-Pandemie keine Nachteile entstehen", sagte der Geschäftsführer des Studentenwerks Mathias. M. Meyer. Der VGN wolle nach den Worten von dessen Geschäftsführer Jürgen Haasler einen Anreiz schaffen, "dass die Studierenden mit der allmählichen Rückkehr zur Normalität wieder verstärkt auf die öffentlichen Verkehrsmittel setzen."

Gültig für Busse und Bahnen im gesamten VGN

Mit dem Semesterticket können die Studierenden der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der Technischen Hochschule Nürnberg, der Evangelischen Hochschule Nürnberg sowie der Nürnberger Hochschule für Musik alle Busse und Bahnen im VGN nutzen.