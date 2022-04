Semesterstart in Würzburg: Alle Veranstaltungen in Präsenz

Die Hallen und Treppenhäuser der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg sind wieder mit Leben gefüllt. Studenten und Studentinnen unterhalten sich miteinander, tauschen sich über die bevorstehenden Seminare oder Vorlesungen aus. Das neue Semester können sie kaum erwarten, denn statt nur den Computer hochzufahren und online an den Veranstaltungen der Universität teilzunehmen, findet jetzt alles wieder in Präsenz statt. Die Freude darüber steht ihnen – trotz erforderlicher Schutzmaske in den Gebäuden der Uni – förmlich ins Gesicht geschrieben.

Freude über Semester in Präsenz

Endlich nicht mehr nur auf einen Bildschirm schauen – darüber freut sich auch die 21-jährige Studentin Larissa Adolf: "Ich freue mich am meisten darauf, wieder eine reale Person vor mir zu haben, die mir Inhalte erzählt." Larissa startet jetzt in ihr sechstes Semester, weshalb sie bisher nur ihr erstes Semester in Präsenz erleben durfte. Umso größer ist die Freude darüber, endlich wieder in die Universität gehen zu können. "Ich liebe es, die Treppen zur Uni hochzugehen, mit meinem Ordner in der Hand. Da fühle ich mich wieder wie eine richtige Studentin."

Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden

Auch der 23-jährige Henry Mörtel, der bereits im achten Semester an der Julius-Maximilians-Universität studiert, ist der Überzeugung, dass das Studium durch die Präsenzlehre wieder deutlich an Qualität gewinnen wird: "Ich glaube am wichtigsten an der Präsenzlehre für mich ist und wird auch wieder sein, dass man das Gefühl hat, jemandem zu begegnen." Die vergangenen Semester hätten sich für ihn angefühlt wie ein Fernstudium. Für ihn sei die Begegnung mit Lehrenden und Studierenden sowohl auf fachlicher, als auch auf zwischenmenschlicher Ebene von großer Bedeutung.

Dem stimmt auch Ingo Fischer, Professor für physikalische Chemie, zu: "Ich halte die Präsenz für notwendig, einfach um den Kontakt zwischen den Studierenden zu ermöglichen, auch um den Kontakt zwischen Dozenten und Studierenden zu verbessern. Das braucht einfach auch die persönliche Nähe."

Hygienemaßnahmen an der Universität

Natürlich gibt es an der Julius-Maximilians-Universität trotzdem noch Hygieneschutzmaßnahmen: Einen 3G-Nachweis müssen die Studierenden nicht vorzeigen, jedoch gilt weiterhin eine Maskenpflicht. "Wenn man in ein Gebäude reinkommt, trägt man entweder eine medizinische oder eine FFP2-Maske, die darf man dann am festen Sitzplatz ablegen, wenn der Abstand gewahrt ist", so Pressesprecherin Esther Knemeyer.

Digitalisierungsschub durch Pandemie

Auch, wenn die Online-Semester für sämtliche Mitarbeiter der Universität, für Studierende und für die Dozentinnen und Dozenten alles andere als einfach waren, zieht die Universität etwas Positives aus dieser Zeit der Pandemie. "Wie alle anderen Bereiche der Wirtschaft auch, haben wir an der Universität einen riesigen Digitalisierungsschub erfahren durch Corona", sagt Knemeyer. "Es sind bestehende Formate ausgeweitet worden, oder ganz volle innovative Formate entwickelt worden, die werden beibehalten. aber natürlich nur als Ergänzung, da wo es Sinn macht."

Studentenleben kehrt zurück

Zum Studentenleben gehört aber natürlich mehr als nur Seminare und Vorlesungen: Lerngruppen, Freundschaften, Partys – das alles kehrt langsam wieder zurück. Für Henry Mörtel ist das ein sehr wichtiger Bestandteil des Studiums: "Wir haben das Universitätstheater, das wieder stattfindet, wir haben wieder eine gedruckte Uni-Zeitung. Es finden wieder Partys statt. Ich freue mich einfach, wieder einen Hauch Normalität zurück zu bekommen." Darüber freut sich auch die 21-jährige Larissa: "Ich werde wieder mehr tanzen gehen. Das habe ich vorher mit meinen Freunden gemacht, das werde ich auch wieder mehr machen." Eine Kleinigkeit hat sich im Studentenleben sichtlich verändert, erklärt Larissa: "Alle treffen sich für alles. Selbst wenn man es in einem Telefonat klären kann. Man trifft sich einfach, weil man es kann."