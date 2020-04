Semesterstart in Bayern nur online

Es läuft erst einmal nichts mit Präsenz, sondern alles digital zum Start des Sommersemesters und zum Beginn der Vorlesungszeit an diesem Montag an Bayerns Hochschulen. Wegen der Corona-Pandemie gelten strenge Abstandsregelungen und Hygienevorschriften für die Studierenden und die Dozentinnen und Dozenten.

Hygiene- und Zutrittskonzept in Arbeit

Die Hochschulen arbeiteten noch an einem Konzept für passgenaue Hygiene-Maßnahmen, beispielsweise zur Steuerung des Zutritts von Gebäuden und Räumen sowie zur Vermeidung von Warteschlangen, sagt Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU). Deshalb appelliert er an alle im Uni-Betrieb, die Corona-Pandemie weiterhin ernst zu nehmen und sich auf die digitalen Angebote zu konzentrieren.

"Der Kampf gegen das Coronavirus ist längst noch nicht zu Ende. Deshalb ist es wichtig, auch weiterhin die Abstandsregelungen einzuhalten und die Hygieneregeln zu befolgen – zum Beispiel auch in Studentenwohnheimen." Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU)

Inhalte weitgehend digital vermittelbar

Für die rund 350.000 Studentinnen und Studenten an den staatlichen Universitäten und Hochschulen startet der Vorlesungsbetrieb ausschließlich online. Viele Hochschulen hätten signalisiert, dass sie die Inhalte der Studiengänge schon jetzt weitgehend digital vermitteln können und weiter intensiv an Online-Angeboten arbeiten, so Sibler. Auch die meisten Prüfungen sollen online ablaufen. Nur in Ausnahmen sollen Studierende an die Unis kommen - unter strengen Hygienemaßnahmen.

Schwierige Umstände, viel Engagement

"Es ist ein gewaltiges Realexperiment in didaktischer Transformation", beschrieb die Würzburger Medizinprofessorin Sarah König Anfang April die Lage an den Hochschulen. Die Fakultäten arbeiten mit Hochdruck daran, digitale Alternativen zu den Präsenzveranstaltungen zu ermöglichen oder Online-Kurse aufzusetzen. Möglichkeiten für rechtssichere Online-Prüfungen müssen ausgelotet werden. Hinzukommen technische Probleme.

"Wir werden auch an Grenzen stoßen", sagt Alfred Forchel, Präsident der Uni Würzburg. Er setzt aber auf das große Engagement der Mitarbeiter und der Studierenden. Es werde kein perfektes Semester, aber ein "in hohem Grade studierbares".