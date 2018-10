Semesterstart in Augsburg – neuer Studiengang Medizininformatik

An der Universität Augsburg beginnt mit dem Semesterstart auch der neue Studiengang Medizininformatik. Der Studiengang ist der erste an der neuen Medizin-Fakultät, die erst im kommenden Herbst den vollen Betrieb aufnimmt. Deshalb ist das Studium auch umstrukturiert worden, so dass zuerst die Informatik-Inhalte behandelt werden. Für die 40 Studienplätze hatten sich 140 Bewerber gemeldet, erklärte Studiengangskoordinator Adrian Rumpold.

4.000 neue Universitäts-Studenten in Augsburg

Neben den neuen Medizininformatikern beginnen heute insgesamt über 4.000 Erstsemester ihre Universitätskarriere in Augsburg. Ende September waren noch viele Studenten auf Wohnungssuche. Das Studentenwerk riet, vorübergehend zu pendeln oder den Suchkreis zu erweitern. Zum Semesterbeginn teilte das Studentenwerk nun mit, die Wohnungssuche habe sich entspannter gestaltet als in anderen Städten und als im Vorjahr.