Semesterstart an Uni Bayreuth: Viel Präsenzlehre trotz Pandemie

Möglichst viel Präsenzlehre trotz Pandemiemaßnahmen – das ist das Ziel der Universität Bayreuth für das am kommenden Montag startende Wintersemester 2020/21. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, wie flexibel auch die Hochschulen sein müssen, so Universitätspräsident Stefan Leible beim heutigen Jahrespressegespräch.

Online-Seminare & Präsenzlehre

Für das Wintersemester stellen sich weitere, besondere Herausforderungen, um das Studieren unter Pandemiebedingungen möglich zu machen. Innerhalb weniger Wochen hatte die Hochschule das Sommersemester auf Online-Seminare umgestellt. Auch ab Montag wird viel online passieren, dennoch soll vor allem für die Erstsemester Präsenzlehre angeboten werden.

Präsenzlehre während Corona: Raumplanungskonzept und verschobene Vorlesungszeiten

Dafür wurde nicht nur ein neues Raumplanungskonzept entwickelt, sondern auch die Vorlesungszeiten verschoben. Lehrzeiten sind nun von Montag bis Freitag von 08.00 bis 22.00 Uhr, in Einzelfällen auch samstags. Dazu gilt eine erweiterte Maskenpflicht. Neu ist auch: Über einen QR-Code werden in jedem Seminarraum die Kontaktdaten elektronisch erfasst. Zudem wurde auf dem Campus eine eigene Teststation für Universitätsangehörige eingerichtet. Alle Maßnahmen werden von zusätzlichen Security-Personal überwacht. "Wir machen alles, um nicht zum Infektionsherd zu werden. Wir wollen aber auch unserer Pflicht nachkommen und gerade den Erstsemstlern das Studieren lehren", hieß es heute.

Uniprof wird DJ - Virtuelle Semestereröffnung an der Uni Bayreuth

Die Semestereröffnung am Montag wird rein virtuell: Über einen Live-Stream sollen die neuen Studierenden begrüßt werden. Damit die Neuankömmlinge aber nicht ganz auf den üblichen Mensaabend im Anschluss verzichten müssen, wird nach dem offiziellen Teil der Universitätsprofessor zum DJ. Gemeinsam mit Kollegen ist ein DJ Set geplant, das ebenfalls übertragen wird. "Wir haben da schon eine sehr schöne Musikliste zusammengestellt. Das Ganze wird durch Break-Out-Rooms untermalt. Also Räume, in die man sich einklicken kann und sich studentische Initiativen der Uni Bayreuth vorstellen", so Unipräsident Leible.

Kein Auslandsjahr wegen Corona: Zahl der Studierenden steigt

Trotz aller Einschränkung durch die Corona-Pandemie schaut man in Bayreuth optimistisch in die Zukunft. Die Zahl der Studierenden steigt leicht an. "Das liegt sicher auch daran, dass viele Schulabgänger gleich mit dem Studium beginnen und in der jetzigen Zeit kein Auslandsjahr einlegen", so der Präsident der Hochschule. Corona-bedingt falle aber auch auf: Es gibt einen Rückgang bei international Studierenden. Auch sei es für Studierende aus Drittländern derzeit sehr schwierig an entsprechende Visa zu kommen.

52 offene Professuren an Uni Bayreuth

Dynamik in laufende und neue Projekte an der Hochschule bringt die High Tech Agenda Bayern. Insgesamt 52 neue Professuren sind ab April 2021 zu besetzen. An der neuen "Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit" am Standort Kulmbach sollen bis zum Wintersemester 2021/22 13 Professuren besetzt sein. Bereits jetzt startet der englischsprachige Masterstudiengang "Food Quality and Safety", zwei weitere Studiengänge in den kommenden Semestern. "Wir sind weiter, als wir uns vor zwei, drei Jahren vorstellen konnten. Das ist ein starker Start", so Leible. Und auch Baupläne gibt es am Bayreuth Unigelände: Unter anderem ist ein Neubau der Mensa geplant, ein Parkdeck und ein neuer Forschungsbau Afrika (FZA).