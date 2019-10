Semesterbeginn für 12.300 FH-Studenten

An der Hochschule Würzburg-Schweinfurt und der Technischen Hochschule Aschaffenburg hat am Dienstag (1.10.19) das Wintersemester angefangen. Die Gesamtzahl der Studierenden ist mit rund 3.200 in Aschaffenburg bzw. 9.151 Studierenden in Würzburg und Schweinfurt im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleichgeblieben.

In Würzburg und Schweinfurt beginnen 2.721 Studierende ihr Studium, davon 1.054 in Schweinfurt und 1.667 in Würzburg. 24 Bachelor- und 18 Masterstudiengänge stehen zur Wahl, vom Bauingenieurwesen über Kunststofftechnik bis zur Wirtschaftsinformatik.

In Aschaffenburg wurden 842 Erstsemester gezählt, 379 in der Fakultät für Wirtschaft und Recht, 463 in den Ingenieurswissenschaften.