Semester-Start in Bayern: Teils online, teils vor Ort

Vor Beginn des Wintersemsters hat Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) angekündigt, dass Präsenzveranstaltungen an den Hochschulen vorrangig für Studienanfänger und kurz vor ihrem Abschluss stehende Studenten angeboten werden sollen. Laut ihm sind Veranstaltungen vor Ort für Studienanfänger besonders wichtig, um im Studienalltag richtig ankommen zu können. Generell betonte der Minister mit Blick auf die Corona-Pandemie: "Wir hoffen, dass wir so viel Präsenz wie nur irgendwie möglich bieten können." Er rechne "insgesamt mit einem ausgewogenen Verhältnis von Präsenz- und Online-Lehre". Dafür gebe es "passgenaue Hygiene-Maßnahmen" vor Ort.

Wie bereits Ende Juli bekannt gegeben, dürfen an den bayerischen Hochschulen im Wintersemester maximal 200 Personen bei Präsenzveranstaltungen anwesend sein. Wo möglich müssen sie einen Abstand von 1,5 Metern zueinander halten. Wo dieser Abstand nicht möglich ist, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Innerhalb der Gebäude, etwa im Treppenhaus, müssen Mund und Nase bedeckt werden. Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten müssen die Daten aller Teilnehmer dokumentiert werden - laut Sibler sollen dabei die datenschutz-Anforderungen erfüllt werden.

Präsenz oder nicht? Hochschulen entscheiden selbst

Die bayerischen Hochschulen entscheiden laut dem Minister selbst, welche Veranstaltungen im Wintersemester in Präsenz und welche digital stattfinden werden. Sibler betonte, man sei auch für den Fall vorbereitet, dass wegen steigender Infektionszahlen keine Veranstaltungen vor Ort möglich sind. "Das Corona-Sommersemester hat einen enormen Schub in Richtung digitaler Lehre gebracht", sagte er.

An den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und an den Technischen Hochschulen startet die Vorlesungszeit in diesem Jahr am 1. Oktober, lediglich die meisten Studienanfänger beginnen hier erst am 2. November. An den Universitäten beginnt die Vorlesungszeit heuer ebenfalls erst am 2. November. Sibler betonte: Die einzelnen Hochschulen können die Vorlesungszeit wegen Corona um bis zu vier Wochen verkürzen, wenn sie den vorgesehenen Lernstoff dennoch vermitteln können.