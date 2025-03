Seltenes Spektakel: Polarlichter bringen Saharastaub zum Funkeln

Neben dem Saharastaub, der uns am Tage schon die Sicht etwas eingetrübt hat, gab es in der Nacht zum Samstag gleich das nächste Himmelsspektakel. Polarlichter haben den vom Saharastaub getrübten Nachthimmel in bunten Farben zum Funkeln gebracht – zu sehen bis nach Bayern zum Beispiel bei Bamberg.

Naturschauspiel bis in den Süden Deutschlands sichtbar

In ganz Deutschland bis hin in den Süden war das Schauspiel zu beobachten. Ein seltener Anblick, denn die feinen Staubkörner regen die Wolkenbildung an, vor allem, wenn die Luft feucht genug ist. Durch die Wolken sind dann allerdings die Polarlichter nicht mehr so gut zu sehen.

Polarlichter entstehen, wenn sogenannte koronale Massenauswürfe (CME) oder Sonnenstürme auf das Magnetfeld der Erde treffen. Die dabei freigesetzten Teilchen kollidieren mit Molekülen der Erdatmosphäre und regen sie zum Leuchten an.

Saharastaub bringt Polarlichter zum Funkeln

Nur bei besonders starken Sonnenaktivitäten sind Polarlichter auch in unseren Breiten zu sehen. Seit Freitagnachmittag befanden sich zudem feine Saharastaub-Partikel in der Luft – sie sorgten dafür, dass das Himmelsleuchten zusätzlich funkelte. Unterstützt wurde das eindrucksvolle Naturschauspiel durch einen nahezu wolkenfreien Himmel.

Begünstigt hat die Sichtung der Polarlichter ein so gut wie wolkenfreier Himmel. Bereits im Januar dieses Jahres konnten viele Menschen in Deutschland Polarlichter beobachten – ebenfalls ausgelöst durch einen Sonnensturm.