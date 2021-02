Seltenes Phänomen: Sahara-Staub auch in Mainfranken

Auf Dachfenstern und vor allem auf dunklen Autos ist eine von Regentropfen verwaschene Staubschicht erkennbar. Wenn man die mit einem Papiertaschentuch abwischt, erkennt man deutlich den feinen, rötlich-braunen Sahara-Sand. Beobachtet von Anwohnern zum Beispiel an der Volkacher Mainschleife.

Grund dafür ist ein Tiefdruckgebiet über Südwesteuropa. Die entstandenen Winde transportieren Staub aus der Wüste über das Mittelmeer direkt nach Deutschland. Die teils über 2.000 Milligramm Wüstenstaub pro Quadratmeter seien enorme Mengen, wie sie "nur alle paar Jahre mal auftreten würden", sagt BR-Wetterexperte Michael Sachweh gegenüber BR24.

Trübes rötliches Licht durch Staub

Bayern ist laut dem Sprecher besonders von den Auswirkungen betroffen. Trotz des Föhns sorgte der Staub am Samstag für viele Wolken und wenig Sonne im Freistaat. Am Sonntag regnet es dem DWD zufolge verbreitet, an den Mittelgebirgen gibt es teilweise Schneeregen. "Dadurch wird der Sahara-Staub keinen großen Effekt mehr haben", sagte der Sprecher.