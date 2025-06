Seltenes Ereignis: Gesunde Vierlinge in Erlangen geboren

Eine Geburt von Vierlingen ist selten, und dass alle vier Kinder gesund sind, ist auch nicht selbstverständlich. Dementsprechend stolz sind alle Beteiligten im Universitätsklinikum in Erlangen. "Besser hätte es kaum laufen können", heißt es vonseiten der Klinik. Die Vierlinge halten inzwischen ihre Eltern zu Hause in Lauf an der Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land auf Trab.

Geburt ohne Komplikationen

Die zwei Mädchen und zwei Jungen seien Anfang April bei einer komplikationslosen Geburt per Kaiserschnitt entbunden worden, teilte die Klinik mit, zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin. Schon nach wenigen Wochen hätten alle vier Kinder gesund und fit aus der Klinik entlassen werden können. Dies sei bei frühgeborenen Mehrlingen keineswegs selbstverständlich, heißt es weiter.

Das Risiko einer Frühgeburt mit schwerwiegenden Komplikationen und dauerhaften Gesundheitsschäden steige mit der Anzahl der Feten im Bauch der Schwangeren. Deshalb werde in manchen Kliniken eine sogenannte "Reduktion von Mehrlingen" durchgeführt. Dies aber sei "ein aus ethischer, medizinischer und psychosozialer Sicht sehr problematischer Eingriff", sagt der Oberarzt der Erlanger Kinderklinik, Prof. Dr. Holm Schneider.

Mediziner ermutigten schwangere Frau

Der Mediziner, der nach Angaben der Klinik bereits einige Familien mit Vierlingen begleitet hat, wollte alle vier Kinder gesund auf die Welt bringen. Und so beriet Schneider die werdende Mutter bereits ab der 10. Schwangerschaftswoche. Zusammen mit Pränataldiagnostiker Prof. Dr. Florian Faschingbauer, der die Schwangere an die Uniklinik überwiesen hatte, machte Schneider ihr Mut, alle vier Kinder auszutragen.

Eingespieltes Team sorgte für reibungslose Geburt

Die Frau sei zudem von der auf Risikoschwangerschaften spezialisierten Frauenklinik betreut worden. Am Geburtstag habe ein eingespieltes Team aus Geburtshilfe und Neonatologie für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Die Geburt habe nur wenige Minuten gedauert. Vier Neonatologen waren im Kreißsaal, um die Frühchen in Empfang zu nehmen und die optimale Erstversorgung sicherzustellen. Bei ihrer Geburt wogen die Kinder zwischen 1.130 und 1.300 Gramm.

"So viel Leben in unserer Wohnung"

In den Wochen darauf wurden die Vierlinge auf der Intensivstation versorgt. Bald schon hätten die zwei Mädchen und zwei Jungen jeweils gemeinsam in einem Bettchen gelegen. Per Lidschlag hätten sie miteinander und mit zunehmend kräftiger Stimme mit ihren Eltern und dem Pflegepersonal kommuniziert.

Anfang Juni wurden die Vierlinge nach Hause in Lauf an der Pegnitz entlassen. Dabei seien auch Freudentränen geflossen, heißt es. Kürzlich war die Familie zur ersten regulären Impfung in der Uniklinik, und die vier Kinder waren wohlauf. Ihr Geburtsgewicht haben sie mehr als verdoppelt. Die Eltern sind dankbar dafür und auch für die Unterstützung der Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte. "So viel Leben in unserer Wohnung", sagen sie, sei eine wunderbare Erfahrung.