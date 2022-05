Seltenes Ereignis: Agave marmorata blüht im Botanischen Garten

Fasern und Tequila

"In Trockengebieten stellen Agaven wichtige Nutzpflanzen dar. Manche Arten, vor allem die Sisal-Agave dienen als Lieferanten robuster Fasern, die aus den Blättern gewonnen werden" so Kurator Messerschmid. In ihrer mexikanischen Heimat werden bestimmte Agavenarten auch zur Herstellung alkoholischer Getränke, wie Mezcal, Tequila und Pulque, einer Art Bier, verwendet.

Agave ist nicht gleich Aloe

Nicht zu verwechseln sind Agaven übrigens mit Aloen, beispielsweise der Aloe vera. "Auch wenn die Pflanzen sich ähnlich sehen, unterscheiden sie sich in vielerlei Hinsicht: Während eine Aloe-Pflanze meist jedes Jahr blüht, kommt eine Agavenrosette meist nur ein einziges Mal zur Blüte", so Messerschmid. Weil es dazu gerade in Kultur teils sehr lange braucht, werden Agaven oft als "Jahrhundertpflanzen" betitelt.