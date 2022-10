Seltener Gendefekt: Hilfe für Lia aus Treuchtlingen

Lia steht neben einem braun-weiß gescheckten Pferd in der Stallgasse des Reitvereins Treuchtlingen. Sie striegelt den Schecken Akiro ohne Berührungsängste. Lia liebt Pferde über alles. Seit Kurzem darf die Achtjährige einmal die Woche reiten. Der örtliche Lionsclub übernimmt die Kosten für den Unterricht. Dass Lia krank ist, spielt im Stall keine Rolle. Hier hat Lia eine Auszeit von ihrem Alltag. Das Reiten macht die Achtjährige glücklich. Sie strahlt, als sie auf dem Rücken von Akiro ihre Runden durch die Reithalle dreht.

Lia vergisst immer mehr Worte

Lia hat einen seltenen Gendefekt. Der bewirkt in der Folge, dass ihr Gehirn sich nicht weiterentwickelt oder sich zurückentwickelt. Lias Ärzte an der Uniklinik Erlangen sagen, dass Lia als Erstes ihre Sprache verlieren wird. Das zeigt sich mittlerweile deutlich im Alltag der Familie. "Sie kann manchmal schon gar nicht mehr unterscheiden zwischen Semmel und Brot", sagt Lias Mama, Tina Alwardt. Im Gespräch würden ihr manchmal Kleinigkeiten nicht mehr einfallen. Das macht die Achtjährige wütend, sagt Lias Opa Roland Schneider.

Teures Medikament aus Amerika könnte helfen

Ein Medikament aus den USA könnte die Entwicklung stoppen und vielleicht helfen, dass sich Lia weiterentwickeln kann. Allerdings ist es nur in Amerika zugelassen und sehr teuer. 12.000 Euro im Monat – ein Leben lang. Die Krankenkasse wollte das Medikament zunächst nicht bezahlen. Seit Kurzem hat die Familie die mündliche Zusage, dass sie die Kosten für ein halbes Jahr trägt. Das hilft allerdings nur bedingt. Denn Lia muss das Medikament dauerhaft jeden Tag nehmen. Tut sie das nicht wird sie irgendwann geistig und körperlich behindert sein, oder sogar sterben. Die Zeit drängt. Denn niemand weiß, wie schnell die Krankheit fortschreitet.

"Für mich ist momentan das Schlimme, wenn ich sie ins Bett bringe, und sie sagt dann noch: 'Gute Nacht, Mama! Ich hab dich lieb!' Und wir wissen ja nicht, ob sie morgen Früh aufsteht und etwas sagen kann." Tina Alwardt, Mama von Lia

Stiftung für Lia und andere Kinder mit seltenen Krankheiten geplant

Die ganze Familie kämpft für die kleine Lia. Opa Roland Schneider hat eine Spendenaktion im Internet bei "Gofundme" gestartet. Unter dem Titel "Kindern eine Chance zum Leben geben" sammelt er Geld. Schneider will eine Stiftung gründen, die dann Lia und andere Kinder mit seltenen Krankheiten unterstützen kann. "Wir müssen so viel Geld zusammenbekommen, um mindestens ein halbes Jahr überbrücken zu können, wenn die Krankenkasse das Medikament nicht bezahlt", erklärt Roland Schneider. Rund 33.500 Euro sind dort mittlerweile zusammengekommen – für Lia und ihre Zukunft.

Lia schmiedet Zukunftspläne

Denn das acht Jahre alte Mädchen hat große Pläne. Sie will Springreiten und Pferde kaufen. "Ich will zwei Fohlen. Ein Schwarzes und ein Braunes", sagt sie. Und Namen hat sie sich für ihre künftigen Pferde auch schon ausgedacht. "Blacky und Schecki", verrät sie, grinst und spielt wieder mit ihren beiden Schwestern – eine ältere und eine jüngere. Und natürlich spielen sie mit den Holzpferden im Garten. Mama Tina Alwardt hat nur einen Wunsch für ihre Tochter: "Ich wünsche mir, dass sie ein glückliches Kind ist und sich weiterentwickeln kann und so lebensfroh ist, wie sie jetzt ist."