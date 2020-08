Seltener Eremitenkäfer in der Bayreuther Eremitage aufgetaucht

In der Bayreuther Eremitage sind in diesem Jahr bereits drei Exemplare des verschollen geglaubten Eremitenkäfers gesichtet worden. Er ist ein äußerst seltener Käfer und steht auf der Roten Liste, auf der mehr als 28.000 gefährdete Arten stehen. Der jüngste Fund des Eremitenkäfers im Juli 2020 war laut Schlösserverwaltung ein totes Männchen. Ein Biologe aus München hatte ihn zufällig in der Nähe des Wasserturms gefunden.

Eremitenkäfer gilt seit drei Jahren als verschollen

Der zwei bis vier Zentimeter große Käfer mit den kräftigen Grabbeinen und dem schwarz-schillernden Körper lebt zurückgezogen in Höhlen alter Bäume. In der Eremitage in Bayreuth – wo kürzlich auch der Schwarzkäfer entdeckt worden ist – wurde er zuletzt im Jahr 2017 und davor im Jahr 1983 gesichtet. Die vermehrten Funde in diesem Jahr würden die Eremitage sehr stark auszeichnen, so Elisabeth Obermaier. Sie ist Ökologin an der Uni Bayreuth und spricht von einer seltenen Kleinstpopulation des Eremiten.

Schlösserverwaltung: Baumpflege fördert Schutzgebiet

Der Eremit hatte dazu beigetragen, dass Teile der Eremitage als Schutzgebiet gemäß der europäischen Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-Gebiet) ausgewiesen wurden. Diese Gebiete sind Teil des Schutzgebietssystems "Natura 2000", welches den Schutz der einheimischen Natur in Europa zum Ziel hat. Die Bayerische Schlösserverwaltung hat in einer Pressemitteilung versichert, den Erhalt des Eremiten im Rahmen der Parkpflege zu sichern und zu fördern. Im Mittelpunkt steht dabei die fachgerechte Baumpflege.

Mulmhöhlen sind der Lebensraum für Eremitenkäfer

Das streng geschützte Insekt aus der Familie der Rosenkäfer lebt nur wenige Wochen bis Monate und verbringt die Zeit hauptsächlich in einer sogenannten Mulmhöhle. Diese Höhlen entstehen nur selten und nur in sehr alten Bäumen. Voraussetzung ist eine Verletzung am Stamm, durch die Feuchtigkeit und Pilze eindringen und das Innere des Stammes zersetzen. Solche Biotopbäume und ihre Mulmhöhlen sind Lebensraum für zahlreiche Insekten.

Eremitenkäfer lockt Weibchen mit einem Duft an

Das Eremitenmännchen verlässt seine Mulmhöhle sehr selten und nur an heißen Sommertagen. Er posiert dann am Eingang der Höhle und sondert einen süßlichen Duft ab, mit dem er Weibchen anlocken möchte. Von seiner Höhle entfernt sich der Käfer nicht weiter als 200 Meter.

Eremitage Bayreuth: Lehrpfad in Planung

Die Forstverwaltung in Bayreuth bereitet derzeit einen naturkundlichen Lehrpfad vor. Er soll im Jahr 2021 in der Bayreuther Eremitage installiert werden und den Parkbesuchern unter anderem den Lebensraum des Eremitenkäfers näherbringen, der in Franken auch in bei Forchheim und in Ansbach vorkommt.