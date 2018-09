Seltener Donaubarsch soll wieder heimisch werden

Der Zingel ist eine seltene Fischart und soll in Niederbayern wieder heimisch werden. Der Donaubarsch kommt weltweit nur in drei europäischen Flussgebietssystemen vor, darunter in der Donau. In Bayern sind seine Bestände stark gefährdet.

Zingel-Bestände beim Kloster Weltenburg aufbauen

Dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) ist es gelungen, an seiner Dienststelle in Wielenbach diese Art erfolgreich nachzuzüchten. Um neue Bestände des Zingels aufzubauen, setzen Experten des LfU die gezüchteten Fische heute am späten Vormittag beim Kloster Weltenburg im Landkreis Kelheim in die Donau. Im Abschnitt zwischen Neustadt und Kelheim gab es früher Zingel-Bestände. Sie konnten in den letzten Jahrzehnten aber nicht mehr nachgewiesen werden.

Die Maßnahme wird im Rahmen eines neuen Artenhilfsprogramms für den Zingel durchgeführt. Durch kontinuierliche Nachzucht und Besatzmaßnahmen sollen bestehende Zingel-Vorkommen gestützt und neue Bestände aufgebaut werden.