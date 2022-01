Seltener Anblick: Besuch von Bambi im heimischen Garten

Die Physiotherapeutin Andrea Schmidbauer wohnt in einem kleinen Ort im Landkreis Cham. Ihr Haus steht am Ortsrand und grenzt an Wiesen und einen Wald an. Der Gartenzaun ist an manchen Stellen offen und das lockt vor allem im Winter Rehe unter ihre Obstbäume.

Obstgärten können Rehe anlocken

"Zuerst habe ich nur frische Spuren im Schnee entdeckt, aber ein paar Tage später habe ich sie vom Küchenfenster aus richtig beobachten können", berichtet Gartenbesitzerin Andrea Schmidbauer. Sie habe gesehen, dass die Rehe unter ihren Apfelbäumen die Äpfel fressen, die sie den Herbst über dort liegengelassen hatte.

"Es ist schön, die Rehe zu beobachten. Das strahlt richtig Ruhe aus. Man sieht aber auch, wie sie sich immer wieder umschauen und auf Gefahren lauern." Andrea Schmidbauer, Gartenbesitzerin

Es waren ein kleiner Rehbock und zwei weibliche Tiere, die dann auch öfter zu Besuch kamen. Andrea Schmidbauer genießt diesen Anblick vorsichtig vom Fenster aus, ohne die Tiere aufzuschrecken. Wenn sie Glück hatte und niemand Lärm machte, blieben die Tiere bis zu einer halben Stunde lang.

Unruhe im Wald treibt Rehe in Gärten

Rehe leben nicht nur im Wald, sondern gehen von Natur aus auch auf Wiesen. Warum man sie auch in Gärten antrifft, liegt an der zunehmenden Unruhe und dem Freizeitdruck in manchen Wäldern, sagt zum Beispiel der Kreisjagdberater im Landkreis Regen Herbert Wastl.

Jogger, Mountainbiker, Spaziergänger mit freilaufenden Hunden oder im Winter Schneeschuh- und Skitourengeher können für Rehe, die als Wiederkäuer für ihre Äsungszeiten viel Ruhe brauchen, problematisch sein. Vor allem, wenn Menschen abseits der Wege unterwegs sind. Auch ein Luchs, der durchs Revier streift, kann Rehe dazu bringen, lieber in Gärten auszuweichen.