Seltene Vogelarten kehren zum Brüten nach Mainfranken zurück

In Mainfranken sollten Spaziergängerinnen und Spaziergänger jetzt besonders rücksichtsvoll sein: Gerade kehren die vom Aussterben bedrohten Vogelarten Ortolan und Wiesenweihe aus Afrika zurück, um zu brüten. Deshalb bittet der Landesbund für Vogelschutz, die brütenden Vögel nicht zu stören.

Aus großer Höhe lassen sich die Vogel-Männchen taumelnd Richtung Boden fallen und fangen sich erst im letzten Moment, um direkt wieder aufzusteigen, so beschreibt Christoph Saile vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) den Balzflug der Wiesenweihe. Der seltene Greifvogel ist jetzt aus seinem Winterquartier zurück in Mainfranken – und wieder auf Partnersuche.

Auch der Ortolan ist mittlerweile aus Afrika zurückgekommen, um in Mainfranken zu brüten. Die Population des Ortolans ist hier die letzte im gesamten süddeutschen Raum. Beide Greifvögel sind mittlerweile vom Aussterben bedroht.

Seltene Vögel nur mit Abstand beobachten

Seit Mitte April brüten die Vögel bis Ende Juli auf dem Boden von Wiesen und Feldern in Unterfranken. Während ihrer Brutzeit reagieren sie sehr sensibel auf Störungen. Der LBV bittet deshalb, beim Spazierengehen besonders rücksichtsvoll zu sein und die auf dem Boden sitzenden, singenden oder jagenden Vögel nur mit Abstand zu beobachten.

Für die Vögel seien besonders frei laufende Hunde gefährlich. Die sollten deshalb die Wege nicht verlassen - denn mit ihrer guten Nase stöbern sie schnell ein Gelege auf und scheuchen die brütenden Weibchen auf. Der LBV hat einen kostenlosen Ratgeber für Spaziergänge mit Hunden online gestellt.

Störungen können zur Aufgabe des Geleges führen, warnt der LBV. Selbst wenn die Weibchen zurückkehren und weiter brüten, verlieren sie dadurch viel Energie. Auch könnten die Eier und geschlüpften Jungvögel auskühlen.

Bedrohung durch Intensivierung der Landwirtschaft

Eine weitere Gefahr ist für die Vögel laut LBV die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft. Die Wiesenweihe wäre deshalb in den 1990er Jahren fast ausgestorben: Ihr Lebensraum in feuchten Wiesen und Flachmooren verschwand zunehmend. Nur, weil er sich ein neues Brutgebiet in Getreidefeldern erschließen konnte, hat er überlebt.

Auch der Ortolan hat mit diesem Problem zu kämpfen: Er benötigt für die Nahrungssuche Flächen mit hoher Strukturvielfalt, wie Heckenstreifen, Blühflächen, unversiegelte Feldwege, Ackerland oder Streuobstflächen. Doch mittlerweile finde er kaum noch geeignete Brutgebiete vor.

Letzte Ortolan-Population Süddeutschlands

Die Population des Ortolans in Mainfranken ist die letzte im gesamten süddeutschen Raum. Mittlerweile kommt er mit etwa 100 Brutpaaren nur noch in den Landkreisen Schweinfurt, Kitzingen, Würzburg und Neustadt an der Aisch vor.

In Bayern seien die Bestandszahlen der Wiesenweihe aktuell zwar stabil, allerdings ist das Überleben der Greifvögel nur durch hochintensive Schutzmaßnahmen möglich, berichtet der LBV.