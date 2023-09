Seltene Tierart: Name für weißen Esel in Bayreuth gesucht

Zum ersten Mal seit 2018 gibt es am Röhrensee in Bayreuth wieder Nachwuchs bei den weißen Eseln. Hengst Richard und Stute Silvia wurden in dem Tierpark in Oberfranken schon geboren, jetzt haben die beiden ein Fohlen bekommen – doch das ist noch namenlos.

Stadt Bayreuth: Jury wählt Tiernamen aus Vorschlägen aus

Die Bevölkerung ist deshalb aufgerufen, Vorschläge einzureichen, eine Jury wählt dann einen Namen für das männliche Tier aus. Insgesamt gebe es weltweit nur noch rund 300 Tiere dieser Österreichisch-Ungarischen Barockesel, teilte die Pressestelle der Stadt Bayreuth am Dienstag mit.

Die meisten davon lebten im österreichischen Bundesland Burgenland. Von dort aus kamen die Esel 2015 im Rahmen der Kulturpartnerschaft mit der Region nach Bayreuth. Die Eselrasse wurde im Barock und im Rokoko gezüchtet. Zu dieser Zeit waren in der adeligen Gesellschaft helle Tiere sehr beliebt, wie es beim Land Burgenland heißt.