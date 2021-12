Seltene Bachmuschel soll sich in der Scharlach wieder ausbreiten

Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Unterallgäu führt zusammen mit dem Landschaftspflegeverband verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensraums für die seltene Bachmuschel in der Scharlach bei Ettringen-Aletshofen durch. Abhängig vom Wetter soll es in den nächsten Tagen losgehen.

Wasser soll schneller fließen

Auf rund 700 Metern Fließstrecke der Scharlach werden steilere Uferabschnitte abgeflacht, um die Fließgeschwindigkeit des Wassers zu erhöhen. Denn die Bachmuschel benötigt schnell bis mäßig fließende Bäche mit einem kiesigen und sandigen Bett. Die jungen Muscheln der vom Aussterben bedrohten und europaweit streng geschützten Art verstecken und entwickeln sich in den kleinen Lücken zwischen den Kieseln.

Arbeiten beginnen bei Bodenfrost

Aktuell ist die Scharlach auf weiten Strecken zu schlammig für die Muscheln. Die Arbeiten sollen laut der Unteren Naturschutzbehörde beginnen, sobald es wieder Bodenfrost gibt – damit die Ufer und angrenzenden Wiesen durch die schweren Baumaschinen nicht zu sehr geschädigt werden.

Hecken sollen Schatten spenden

Im Frühjahr sollen außerdem Hecken und Bäume entlang der Scharlach gepflanzt werden, um den Bach zu beschatten. Die Jungpflanzen werden zunächst eingezäunt, um sie vor Verbiss durch Rehe und dem Biber zu schützen.