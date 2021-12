Selten wie Sechser im Lotto: Luchse tappen zusammen in Fotofalle

Media

Im Fichtelgebirge sind zwei Luchse in eine Fotofalle gelaufen und gleichzeitig abgelichtet worden. So etwas kommt selten vor. Denn Luchse sind Einzelgänger. Experten konnten die beiden Tiere an ihrem Fleckenmuster identifizieren.

© Foto: Bayerisches Landesamt für Umwelt/Naturpark Fichtelgebirge

