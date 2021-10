Selfie endet für Paar im Krankenhaus

Das Ehepaar wollte am Samstag am Steilhang des Terroir-F Aussichtspunktes in Himmelstadt ein Foto von sich machen. Dafür stellte sich das Paar mit dem Rücken in Richtung Main. Die 63-Jährige verlor dabei das Gleichgewicht und rutschte ab, wie die Polizei am Sonntag meldete. Ihr Partner versuchte noch sie festzuhalten, rutschte aber ebenfalls ab.

Ehepaar nur leicht verletzt

Die Feuerwehr rettete die beiden leicht Verletzten. Vorsorglich brachte der Rettungsdienst das Paar dennoch in ein Würzburger Krankenhaus.