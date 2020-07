Selfie auf Regensburger Dom: Mann stürzt mehrere Meter ab

Beim Versuch, über ein Baugerüst auf einen der Türme des Regensburger Doms zu klettern, ist in der Nacht zum Samstag ein Betrunkener mehrere Meter abgestürzt. Die Feuerwehr musste den Verletzten in einer Höhe von fast 50 Metern bergen und dann abseilen. Wie Polizei und Feuerwehr berichteten, hatte der alkoholisierte 28-Jährige gegen zwei Uhr morgens den Versuch gestartet, einen der beiden mehr als 100 Meter hohen Domtürme zu besteigen, um dort Selfies aufzunehmen. In rund 50 Metern Höhe stürzte er schließlich ab. Er fiel fünf Meter in die Tiefe und blieb dort verletzt auf einem Gerüstvordach liegen.

Höhenretter im Einsatz

Weil der Mann nahe an der Absturzkante gelegen habe, hätten ihn die Höhenretter der Feuerwehr zunächst sichern müssen, um zu verhindern, dass er noch weiter in die Tiefe fällt, so die Feuerwehr. Mit einer sogenannten Schleifkorbtrage sei der Mann dann schließlich abgeseilt und in Sicherheit gebracht worden. Der Mann wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei erwartet ihn jetzt eine Strafanzeige.

Domturm für Jahre eingerüstet

Der Südturm des Regensburger Doms ist zu Jahresbeginn wegen Baufälligkeit großteils eingerüstet worden. Zuvor war wiederholt poröses Mauerwerk in die Tiefe gestürzt. Die Sanierung des Domturms wird mehrere Jahre dauern. Solange wird auch das Gerüst stehen bleiben.