Selbstversuch: Auto laden an der größten Stromtankstelle Europas

Matt glänzendes Metall ohne Ecken und Kanten, dazu viel Glas und Leuchtsäulen zum Tanken, die wie Pilze aussehen. Schon von Weitem ist die E-Tankstelle in Zusmarshausen beeindruckend und futuristisch.

Überforderung beim Tanken der Zukunft

Hier tankt die Zukunft, an aktuell fast 80 Ladepunkten, und heute auch ich. Allerdings überfordert mich schon die Info-Tafel an der Zapfsäule. Da steht was von Initialisieren und Freischalten - ich brauche Hilfe vom Tankwart. Nicht das letzte Mal heute.

Gleich das erste Anstecken geht schief. Die hochmoderne Ladesäule erkennt mein kleines E-Auto nicht und gibt den Lader nicht mehr frei. Ein Problem, das Tankstellen-Mieter Michael Langer offensichtlich kennt und mit dem Handbuch zu lösen weiß. Säule und Auto sind jetzt verbunden - da taucht das nächste Problem auf: Der Highspeed-Lader ist zu stark für mein Auto.

Über App die Ladesäule wählen - und: "Error!"

Wir setzen unser Auto um, von der schicken High-Speed-Ladesäule an die normale Ladesäule. Die fühlt sich ein bisschen an wie der Katzentisch. Bis jetzt läuft es gut, aber Herr Langer bleibt skeptisch: "Ned, dass es wieder raushupft!" - Schaut aber gut aus, jetzt nur noch über die App die Ladesäule wählen - und: "Error!"

Dabei geht das nebenan so unkompliziert. Da stöpselt eine Schweizerin lässig ihr E-Auto an: "Das dauert eine halbe Stunde - ich gehe solange ein bisschen spazieren mit meinem Hund!" Und ich warte.

Endlich: Der Strom ins E-Auto fließt

Einen Versuch haben wir noch - und tatsächlich: Der Strom fließt! Über eine App auf seinem Tablet kann Stefan Langer den Tankvorgang von seinem Shop aus überwachen: Einen Cappuccino und ein paar gecheckte E-Mails später ist es dann tatsächlich soweit. Unser kleiner E-Flitzer ist geladen und wir surren von Zusmarshausen zurück nach Augsburg.