Selbsttests in der Schule: Entspannter Auftakt in Mittelfranken

Einige Eltern an der Grundschule Emskirchen lehnen Testungen ab

Für Grundschulrektorin Ute Zimmer sind die Selbsttests zwar eine Herausforderung, aber auch eine Erleichterung, denn so werde der Unterricht für alle ein Stück sicherer. Auch viele Eltern sähen das so und unterstützten die Selbsttests in der Schule. Allerdings gebe es eine Reihe Eltern, die ihr Kind weder im Klassenzimmer noch in einem Testzentrum testen lassen wollen und deshalb nicht zum Unterricht schicken. "Das sind nicht wenige", berichtet Ute Zimmer. Von 300 Schülerinnen und Schülern seien es aktuell etwa 30. Die Rektorin geht davon aus, dass noch weitere dazu kommen werden. Diese Kinder müssten dann selbstständig zu Hause lernen. Zusätzliche Videoschalten gebe es nicht.

Gymnasium Herzogenaurach: Abiturienten sind froh, dass sie in die Schule können

Am Gymnasium Herzogenaurach hingegen weigert sich keiner der Schüler, sich selbst zu testen. Weil der Landkreis Erlangen-Höchstadt in dieser Woche wegen der hohen Sieben-Tage-Inzidenz Distanzunterricht hat, sind nur die Abiturklassen und die Hälfte der 11. Klassen im Schulgebäude beim Präsenzunterricht. Die etwa 190 Schülerinnen und Schüler sind froh, in der Schule zu lernen und sich so gut aufs Abitur vorbereiten zu können. Sie hoffen, dass mit Hilfe der Corona-Selbsttests auch die Abitur-Prüfungen möglich sind – ein "geschenktes" Abitur will hier keiner.

Schulleiter: Abitur-Prüfung darf nicht ausfallen

Schulleiter Norbert Schell befürwortet das ebenfalls. Abitur-Prüfungen seien für die jungen Menschen wichtig, sagt der Bezirksvorsitzender Mittelfranken der Vereinigung der Direktorinnen und Direktoren der Bayerischen Gymnasien. "Wenn ich in ein Studium gehe, kann ich mir sagen: Ich habe das Abitur geschafft, dann werde ich auch die nächste Prüfung schaffen", sagt Schell. "Dieses Erfolgserlebnis den Schülern zu nehmen, fände ich ganz schlimm." Wer das Abitur geschafft habe, gehe gestärkt aus so einer Prüfung heraus.

Bayern will Abi-Prüfung trotz Corona durchziehen

Bislang sieht Bayern trotz dritter Coronawelle aber keine Notwendigkeit, das Abitur ausfallen zu lassen. "Das Abitur 2021 findet in Bayern wie angekündigt statt", sagte ein Sprecher des Kultusministeriums vor einer Woche. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte einen Ausfall der Prüfungen ins Gespräch gebracht, sollten die Infektionszahlen weiter stark ansteigen.