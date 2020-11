Selbsthilfegruppen dürfen sich trotz Corona treffen

Mitglieder von Selbsthilfegruppen dürfen sich auch trotz hoher Corona-Zahlen bei Präsenztreffen sehen, wenn es medizinisch sinnvoll ist. Das haben Theresa Keidel und Irena Tezak, die beiden Geschäftsführerinnen der Selbsthilfekoordination Bayern mit Sitz in Würzburg, mitgeteilt. In einem Gespräch mit Staatssekretär Klaus Holetschek (CSU) aus dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege haben sie sich auf die aktuelle Regelung geeinigt.

Persönliche Aussprache durch nichts zu ersetzen

Präsenztreffen sind nun allen Selbsthilfegruppen im Gesundheits- und Sozialbereich erlaubt. Die Voraussetzung dafür ist, dass der persönliche Austausch über den Suchtdruck, die psychischen Probleme oder chronisch somatische Erkrankungen sowie über Behinderungen so wichtig ist, dass er nicht ersetzt werden kann. Um solche Treffen trotz Corona abhalten zu können, gebe es Keidel und Tezak zufolge strenge Auflagen wie Hygienekonzepte, die Einhaltung der Abstandsregeln und der Maskenpflicht. Online-Treffen der Selbsthilfegruppen seien immer zulässig.

Klärendes Gespräch mit dem Gesundheitsministerium

Die beiden Geschäftsführerinnen der Selbsthilfekoordination Bayern hatten sich in einem Gespräch mit Staatssekretär Klaus Holetschek aus dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege auf die aktuelle Regelung geeinigt. In dem Gespräch wurde außerdem geklärt, dass sich Selbsthilfegruppen auch ohne fachliche Leitung treffen könnten, wenn dies absolut notwendig sei.

Selbsthilfegruppen aus Mittelfranken war zuvor mitgeteilt worden, dass Treffen ab sofort verboten seien. Gruppen-Treffen in München hätten stattdessen eine Erlaubnis erhalten, heißt es in einer Mitteilung der Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfegruppen Mittelfranken (Kiss). "Dass sich Selbsthilfegruppen zum Beispiel in München weiterhin treffen dürfen, wirft für mich die Frage auf, ob Selbsthilfegruppen in Mittelfranken weniger von Bedeutung sind", wird die stellvertretende Kiss-Geschäftsführerin Elisabeth Benzing zitiert.