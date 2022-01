Selbsthilfegruppe gegen Corona-Einsamkeit in Amberg

Zehn Jahre lang litt Tim Bruns unter schweren körperlichen Schmerzen. Kein Arzt konnte sich die so richtig erklären, und so wurde er von Klinik zu Klinik weitergereicht – für Bruns auch eine große psychische Belastung. In dieser Zeit lernte er Menschen mit den unterschiedlichsten Krankheiten kennen. Dabei fand heraus, dass Einsamkeit für physisch wie psychisch Kranke oft ein gemeinsamer Nenner ist. Um dieser Gefahr der Vereinsamung vorzubeugen, hat er eine Selbsthilfegruppe in Amberg gegründet, die sich jeden Montag zu gemeinsamen Aktivitäten trifft. Als krankheitsübergreifende Gruppe mit dem Schwerpunkt auf gemeinsame Unternehmungen ist dieses Konzept, laut Bruns, deutschlandweit das erste seiner Art.

Jeder ist willkommen; niemand muss von seiner Krankheit erzählen

"Aktiv und Gemeinsam" heißt die Gruppe aus Amberg. Die Regeln: Jeder ist willkommen, niemand muss erzählen, welche Krankheit er hat und jeder darf, muss sich aber nicht an der Gruppenaktivität beteiligen. Die Aktivitäten richten sich ganz nach dem Gusto der Gruppe - Mal ist es ein gemeinsames Frühstück, mal ein Spaziergang oder ein komplettes Sportprogramm.

Treffen: Mal online, mal in echt

Gegründet wurde "Aktiv und Gemeinsam" bereits vor zwei Jahren, kurz vor Beginn der Pandemie. Vor allem der Anfang sei sehr schwer gewesen, erläutert Bruns. Anfangs sei man deshalb auf Onlineangebote ausgewichen, später habe man sich dann zum Spazieren getroffen und erst seit kurzem wieder im Gruppenraum.

Selbsthilfegruppe fühlt sich von Politik im Stich gelassen

Die Politik habe die Selbsthilfegruppen nach seiner Einschätzung im Stich gelassen. "In Deutschland gibt es knapp 100.000 Selbsthilfegruppen mit über drei Millionen engagierten Leuten. Diese Gruppen sind für die Betroffenen oft lebensnotwendig. Da fehlte uns die Kommunikation seitens der Politik, unter welchen Bedingungen wir uns treffen dürfen", sagt Bruns dem Bayerischen Rundfunk. Er selbst habe erst vor ein paar Wochen eine gute Freundin verloren, die bei ihrer Suche nach Hilfe für ihre psychische Krankheit keine Hilfe bekommen habe.

Lachen statt jammern

Eine Selbsthilfegruppe sei kein verrosteter Stuhlkreis, der dazu diene, sich gegenseitig voll zu jammern. „Hier wird viel gelacht“, sagt Bruns. Vielmehr biete die Gruppe die Möglichkeit, konkrete Lösungsvorschläge für krankheitsbedingte Probleme zu entwickeln. „Vielen fällt das mit Gleichgesinnten leichter, als mit einem Therapeuten. Und es entsteht ein Gefühl, mit der eigenen Last nicht alleine zu sein. Wie bei einer Freundschaft“.

Wunsch: Anderer Umgang mit psychischen Krankheiten

Darüber hinaus müsse die Gesellschaft gegenüber psychisch Kranken gerade jetzt lernen umzudenken. "Stell dich nicht so an!", "Reiß dich mal zusammen!", "Das ist doch nicht so schlimm!", würden Betroffene oft zu hören bekommen, erzählt Bruns. Doch das sei nicht so einfach. "Diese Menschen haben eine Krankheit, für die sie selbst nichts können. Einem Menschen im Rollstuhl sagt man doch auch nicht, dass er sich nicht so anstellen und einfach aufstehen soll. Und es darf einfach nicht passieren, dass jemand denkt, er müsse sich für seine Krankheit schämen oder sogar zurückziehen."