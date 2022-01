Selbsthilfegruppe für Angehörige von Verschwörungsanhängern

Manche glauben, hinter der Corona-Pandemie stecke der Plan einer bestimmten Gruppe. Und dann wollen sie auch noch andere von ihrer eigenen Weltanschauung überzeugen, bisweilen mit missionarischem Eifer. Dadurch entstehen Konflikte mit Freunden, Angehörigen oder sogar Ehepartnern. Im Landkreis Erlangen-Höchststadt trifft sich ab heute (26.01.) alle vierzehn Tage eine Selbsthilfegruppe mit dem Titel "VerQUERte Welt – Leben mit Verschwörungsanhängern". Die große Frage lautet: Wie gehe ich damit um, wenn mein Freund oder meine Freundin an Verschwörungsgeschichten glaubt und für Fakten nicht mehr erreichbar ist?

Radikalität hat schockiert

Die Gründerin der Gruppe, die anonym bleiben will, hat in ihrem eigenen Umfeld Erfahrungen mit einem Verschwörungsanhänger machen müssen. "Ich habe gesehen, dass Menschen, die miteinander befreundet sind, nicht mehr miteinander sprechen können“, sagt sie. Das ging in ihrem Fall bis hin zu Drohungen. "Was mich erschrocken hat, war die Radikalität“, so die Gründerin. Damit sei für sie ein Limit erreicht worden. Allerdings gebe es wenig Anlaufstellen, an die man sich wegen eines solchen Problems wenden könne. Deshalb hat sie selbst eine Gruppe gegründet.

Kaum Beratungsangebote für Angehörige von Verschwörungsanhängern

Es gibt Sektenberatungsstellen und Anlaufstätten beim Thema Rechtsextremismus. Aber für Menschen, die es in ihrem privaten Umfeld mit Verschwörungsanhängern zu tun haben, gibt es das nicht. "Mir ist deutlich geworden, dass sehr viele Menschen vor diesem Problem stehen“, sagt die Gründerin der mittelfränkischen Gruppe, die von einer Sozialpädagogin moderiert wird. Derzeit sind zehn Teilnehmer bei einer Selbsthilfegruppe zugelassen. Aber aufgrund der Anfragen, könnte es sein, dass eine weitere Gruppe zustande kommt. "Da scheint Leidensdruck da zu sein“, so die Gruppen-Gründerin.

Auf das Problem aufmerksam machen

Auch wenn sie anonym bleibt, will die Initiatorin der Selbsthilfegruppe für das Thema sensibilisieren und andere ermutigen, sich Hilfe zu holen. Sie wünsche sich, dass mehr Menschen auf die Idee kommen, sich selbst zu helfen. In Mittelfranken kann man sich beispielsweise an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS Mittelfranken) wenden. Wer eine Selbsthilfegruppe in seiner Stadt gründen möchte, bekommt dort Hilfe und Unterstützung.

Dialog aufrecht erhalten?

Elisabeth Benzing, Geschäftsführerin der Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfegruppen (KISS) Mittelfranken hat selbst eine solche Gruppe in Nürnberg geleitet, deren Teilnehmer Freunde und Verwandte hatten, die in Verschwörungswelten abgedriftet sind. "Der größte Knackpunkt ist immer: Wie können wir in der Familie, in der Partnerschaft einen Dialog noch aufrechterhalten?", erklärt die Leiterin der Selbsthilfegruppen-Kontaktstelle. Mit Logik und Argumenten komme man an die Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, nicht ran.

Andere Gesprächsformen oder Kontaktabbruch

"Man kann das Gespräch über das Thema ausklammern", so Elisabeth Benzing. Aber in einigen Fällen ziehe sich der Verschwörungsglaube durch alle Lebensbereiche. Manchmal gebe es dann keine Lösung für die Freundschaft oder Beziehung. Elisabeth Benzing berichtet, dass sich in ihrer Gruppe ein Betroffener von seiner Frau habe trennen müssen. Eine weitere Teilnehmerin habe den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen. Die Gründerin der neuen Gruppe "VerQUERte Welt" im Landkreis Erlangen-Höchstadt will mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern versuchen, die Möglichkeiten auszuloten, wie man mit Verschwörungsanhängern im privaten Umfeld umgehen kann.