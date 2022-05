Selbsthilfe Katastrophenschutz: Was braucht man im Ernstfall?

Versorgungsprobleme durch Lieferengpässe, Stromausfälle in Folge eines Mangels an fossilen Brennstoffen, Lockdown ohne Chancen zum Supermarkt oder zur Apotheke zu kommen. Derlei Schreckensszenarien erscheinen vielen angesichts der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine plötzlich durchaus denkbar.

Was tun, wenn die Versorgung zusammenbricht?

Was ist in einem solchen Notfall zu tun, wenn Behörden und Hilfsorganisationen von einer Minute auf die andere plötzlich nicht mehr garantieren können, dass professionelle Hilfe rund um die Uhr und überall rasch möglich ist? In einem Selbsthilfe-Kurs des Medizinischen Hilfswerks in Bayern wollen rund 80 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich schlau machen und für den Ernstfall wappnen.

Beispiel Stromausfall - Campingkocher als Ersatz

Bei Stromausfall etwa hilft ein Minigaskocher oder auch ein Campingkocher. Der Minigaskocher ist sicher, weil er fest auf einem Tisch stehen kann. Beim Campingkocher sollte man aufpassen, dass ein Kochtopf nicht runterfällt, weil die Stellfläche sehr klein ist. Campingkocher sind aber in Haushalten als Reservekochutensil sehr beliebt, weiß Mirko Hacker, einer der vielen Ehrenamtlichen beim Aktionstag des Medizinischen Hilfswerks.

Beispiel Brand beim Kochen und Feuerlöschen

Ein Spritzer Sonnenblumenöl in der Pfanne und man wird abgelenkt und vergisst das hocherhitzte Fett in der dampfenden Pfanne. Wer dann mit Wasser das heiße Fett abkühlen will, riskiert eine meterhohe Stichflamme. Daher eine überhitzte Pfanne vorsichtig mit einem Deckel schließen und von der Kochstelle nehmen. Alles wertvolle Tipps, die einen Notruf bei der Feuerwehr erübrigen.

Viele Teilnehmer machen sich Sorgen

Die Übungen und Schulungsmodule werden anschaulich präsentiert. Die Teilnehmer sind begeistert. Sie mache sich bereits seit Jahren Gedanken, wie man eine Notfallversorgung für sich und seine Bekannten gestalten könne, erklärt eine Teilnehmerin, die in der Großstadt lebt. Die Sanktionen gegen Russland beschäftigen eine andere Kursteilnehmerin: Man wisse nie, was auf einen zukomme. Da kommt der Kurs für die Selbsthilfe im Katastrophenfall sehr gelegen.

Einsatzleiter Robert Schmitt sieht geradezu eine Notwendigkeit, dass die Menschen sich in punkto "Notfallversorgung" jetzt fortbilden: "Stellen Sie sich vor, es ist im Moment groß in der Diskussion, dass wir jetzt wieder die Sirenen einschalten. Bloß die Bevölkerung muss auch wissen, was sie tun muss." Genau das wolle der Kurs vermitteln, so der Einsatzleiter. "Im Erdbeben erprobten Japan etwa lernen die Kinder schon im Kindergarten, wie sie sich im Notfall verhalten müssen."

Bundesinneministerium empfiehlt Vorratshaltung

Dem Einsatzleiter, der auch Präsident des bayerischen Medizinischen Hilfswerks ist, ist es wichtig, dass die Menschen keine Angst haben und die persönliche Versorgung im Notfall überblicken. Einen Vorrat an Lebensmitteln und Artikeln für den täglichem Bedarf hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser der Bevölkerung ohnehin empfohlen.

Pro Person sollte man beispielsweise circa 14 Liter Flüssigkeit beziehungsweise Wasser pro Woche vorrätig haben. Esswaren sollten auch ohne Kühlung länger gelagert werden können. Und ein Großsteil davon auch ohne zu kochen gegessen werden können. Bei der Vorratshaltung sollte auch an Medikamente und Medizin für Allergiker und Diabetiker gedacht werden.

Von der Hygieneschulung bis zum Erste-Hilfe-Kurs

Acht Stationen durchlaufen die Teilnehmer des Selbsthilfekurses. Dabei wird auch über Hygienemaßnahmen in Not- und Krisenzeiten gesprochen. Außerdem gibt es einen Auffrischungskurs zur ersten Hilfe bei einem Verkehrsunfall.

Das Fazit der meisten Teilnehmer fällt positiv aus. Sie glauben, das Erlernte im Krisenmodus tatsächlich umsetzen zu können. Auch einen Vorrat wollen sie auf jeden Fall anlegen, was allerdings nicht zu verwechseln sei mit den sogenannten "Hamsterkäufen", betonen die Kursteilnehmer. Denn an den anderen zu denken - Stichwort Gemeinwohl - und zusammenhalten, das könne bei Katastrophen eine große Hilfe sein.