Selbstgebaute Waffen in Weidener Wohnung gefunden

In Weiden sind bei einem 36-jährigen Mann selbstgebaute Waffen gefunden worden.

Verletzungen am Körper

Die Beamten waren zu Hilfe geeilt, weil der 36-Jährige in seiner Wohnung randalierte und das Mobiliar zerstörte. Laut einem Sprecher der Polizei in Weiden wies der Mann auch Verletzungen an seinem Körper auf. In der Wohnung entdeckten die Polizisten dann mehrere Waffen und waffenähnliche Gegenstände, die nicht handelsüblich seien. Der Mann hat sie offenbar selbst gebaut.

Dazu fanden die Beamten mehrere Drogen und Chemikalien in der Wohnung. Auch sie wurden sicher gestellt und werden nun untersucht, ob es sich um straftatrelevante Gegenstände handelt. Der 36-Jährige selbst kam in ärztliche Behandlung.