14.04.2020, 15:31 Uhr

Selbstgebaute Rohrbombe explodiert: 26-Jähriger schwer verletzt

Ein 26-Jähriger ist am Ostermontag in Landsberg am Lech bei der Explosion einer selbstgebauten Rohrbombe schwer verletzt worden. Derzeit ist unklar, zu welchem Zweck der Mann den Sprengkörper basteln wollte.