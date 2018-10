Selbstfahrer-Bus in Bad Birnbach: Route wird ausgeweitet

Seit genau einem Jahr ist der elektrisch betriebene und selbstfahrende Bus in Bad Birnbach unterwegs. 20.000 Leute sind seither auf der Strecke zwischen Rottal-Therme und Marktplatz mitgefahren, das sind knapp 60 Personen pro Tag. Jetzt ist Bilanz gezogen worden: Die Betreiber zeigen sich zufrieden und werden den Betrieb im kommenden Jahr ausweiten.

Neue Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h

Künftig soll der selbstfahrende Bus, in dem es sechs Sitzplätze gibt, auch den Bahnhof von Bad Birnbach anfahren - alle halbe Stunde und damit genau in dem Takt, in dem Züge ankommen. Vom Bahnhof können Einheimische und Touristen dann zum Marktplatz oder zur Therme gebracht werden. Die Herausforderung auf dieser neuen Strecke: Der Klein-Bus muss dann über eine Landstraße fahren. Hier muss er 25 Kilometer pro Stunde fahren. Bislang ist er nur mit 15 km/h unterwegs. Außerdem muss er dann auf eine Kreisstraße einbiegen. Schon in den kommenden Wochen sollen die drei Busse der neuen Generation in Bad Birnbach ankommen. Im kommenden Jahr sollen sie fahrbereit sein.

In seinem ersten Jahr sei der autonome Bus stabil und sicher gefahren, loben die Entwickler. Es gab nur einen "Parkrempler", für den der Bus aber nichts könne. Ein alter Herr sei beim Ausparken gegen den stehenden Bus gefahren, "das hätte kein anderes Fahrzeug verhindern können", sagte Thomas Huber von der DB-Regio.

Autonome Busse sollen Stadt und Land erobern

Selbstfahrende Busse wie dieser sollen künftig stärker im ländlichen Raum, aber auch in Städten wie in Berlin und Hamburg eingesetzt werden. Projekte dazu laufen, sagte Projektleiter Chris Büttner. "Wir haben in Bad Birnbach die Grundlage geschaffen für autonomes Fahren in Deutschland, auch auf organisatorischer und rechtlicher Ebene", bilanzierte er. Denn obwohl bislang für autonomes Fahren in Deutschland die rechtliche Grundlage fehle, habe man es hier geschafft, eine Ausnahme zu erwirken.

In Bad Birnbach leben rund 5.700 Menschen verteilt auf 85 Ortsteile. Bürgermeister Josef Hasenberger hofft, dass der selbstfahrende Bus in der Zukunft die 85 Ortsteile seines Marktes verbinden wird.