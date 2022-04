Selbstfahrende Busse in Oberfranken wieder im Einsatz

In Hof und Kronach wird nach einer Pause wegen der Corona-Pandemie der Fahrgastbetrieb mit selbstfahrenden Bussen wieder aufgenommen. Das hat die Stadt Hof am Donnerstag mitgeteilt.

Selbstfahrende Shuttlebusse aus Corona-Pause zurück

In Hof wird der Shuttle-Betrieb am kommenden Dienstag weitergehen. Am Standort Kronach sind die fahrerlosen Fahrzeuge bereits ab Karsamstag wieder im Einsatz. In Rehau startete der Betrieb bereits wieder im März, teilt die Stadt mit. Dort läuft das Modellprojekt allerdings nur noch bis Ende Juni. Dann ersetzt Bad Steben die bisherige Modellkommune Rehau, deren Forschungsansatz für den Einsatz im Werksverkehr dann abgeschlossen sein soll.

Die exakten Fahrt- und Betriebszeiten kann man auf der Shuttle Modellregion Oberfranken-Homepage nachlesen oder für Hof und Kronach auch über die "Wohin-Du-Willst"-App erfahren.

Shuttle-Modellprojekt verlängert

Seit 2021 fahren in den oberfränkischen Städten Hof, Rehau und Kronach hochautomatisierte Kleinbusse im öffentlichen Straßenraum. Das Forschungsprojekt wurde nun bis 2024 verlängert. Ziel des Projekts ist es, den Betrieb von teilautomatisiert fahrenden Shuttles im öffentlichen Straßenraum zu erproben.

Das Forschungsprojekt Modellregion Oberfranken wird gefördert durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Insgesamt sechs dieser selbstfahrenden Shuttles des Herstellers Navya werden im Rahmen des Vorhabens eingesetzt. Sie können kostenlos genutzt werden.