Selbstfahrende Busse in Oberfranken: Modellprojekt verlängert

Das Modellprojekt der selbstfahrenden Busse in Oberfranken wird verlängert. Das hat die Stadt Hof am Mittwoch mitgeteilt. Die Shuttlebusse der Modellregion Oberfranken in Hof, Kronach und Rehau sollen nun bis zum 30. Juni 2022 im Einsatz sein.

Wegen Corona: Projekt Shuttle-Modellregion Oberfranken verlängert

Ursprünglich hätten die autonomen Fahrzeuge nur bis zum 31. Dezember 2021 fahren sollen. Der Grund für die Verlängerung: Wegen der Corona-Pandemie hätten nicht alle Ziele erreicht werden können, sagte ein Sprecher des Landkreises Kronach im BR-Gespräch. Zeitweise habe der Fahrbetrieb eingestellt werden müssen, außerdem gebe es Beschränkungen bei der Anzahl der Fahrgäste.

Shuttles nicht bei jeder Witterung einsatzbereit

Ziel des Projekts ist es, den Betrieb von teilautomatisiert fahrenden Shuttles im öffentlichen Straßenraum zu erproben. Im Rahmen der Fahrten werde immer wieder neue Technik erprobt. Deshalb seien die Shuttles aktuell noch nicht komplett bei jeder Witterung einsatzbereit. Das Forschungsprojekt Modellregion Oberfranken wird gefördert durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.