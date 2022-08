Selbstentzündung – Wahrheit oder Mythos?

Die Gefahr für Wald- und Feldbrände ist wegen der aktuellen Trockenheit in Unterfranken weiter hoch. Dass Waldstücke beziehungsweise Felder von alleine anfangen zu brennen, ist nicht möglich, sagt die Feuerwehr. Gerade im Wald und auf Feldern brauche es äußere Auslöser. Selbstentzündung gibt es aber trotzdem.

Zum Artikel Brandgefahr: Selbstentzündung laut Experten kaum möglich

Heiße Gegenstände können Feuer auslösen

"Um ein Feuer auszulösen, braucht es eine Temperatur von 300 bis 350 Grad", sagt Oliver Jäger, Kreisbrandmeister bei der Feuerwehr in Goldbach im Landkreis Aschaffenburg. Für ein Feuer, selbst auf trockenem Waldboden oder einem Feld, brauche es eine Zündquelle. Das seien häufig brennende Zigaretten oder auch Fahrzeuge, etwa heißgefahrene abgestellte Autos. "Auspuffe beziehungsweise Katalysatoren können bestimmte Temperaturen entwickeln." Die Strahlungswärme könne bei trockenem Waldboden oder am Feld durchaus ein Feuer auslösen. Das sei aber keine Selbstentzündung.

Selbstentzündung durch chemische Prozesse möglich

"Bei einem Komposthaufen oder einem Heuballen, da kann es zur sogenannten Selbstentzündung kommen", so Jäger. Dort können im Inneren chemische Prozesse wie Gärung stattfinden. Dabei entsteht Wärme. Wenn dort dann noch brennbares Material dabei sei, dass sich noch nicht zersetzt habe, und Luft dazu komme, das könne zur Selbstentzündung führen. Deswegen sei es wichtig, dass das Heu richtig trocken ist, bevor es zu Ballen gepresst wird. Dann komme es erst gar nicht zu so hohen Temperaturen innerhalb des Ballens, weil die biologische Aktivität zum Erliegen komme. Komposthaufen im Garten sollten regelmäßig umgesetzt werden, beziehungsweise gewässert.

Erhöhte Gefahr für Kompostwerke?

Um solche Brände etwa in Kompostwerken zu vermeiden, gibt es dort spezielle Vorkehrungen, erklärt Holger Ehmann, Betriebsleiter der Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft in Stadt und Landkreis Aschaffenburg (GBAB). "Wir haben Messlanzen in den Komposthaufen mit Thermometern, deren Werte regelmäßig geprüft und protokolliert werden." Sollte die Temperatur einen kritischen Punkt erreichen, müsse das Material auseinandergezogen und umgelagert werden.

Brand in Geroda wahrscheinlich Selbstentzündung

Ein Beispiel für Selbstentzündung bei Heu könnte der verheerende Brand in Geroda im Landkreis Bad Kissingen am 10. August gewesen sein, bei dem mehrere Gebäude betroffen waren. Das Feuer war in einer Scheune ausgebrochen, in der Heu gelagert war. Aktuell geht das Polizeipräsidium Unterfranken in diesem Fall von Selbstentzündung aus. Wie Pressesprecher Michael Zimmer auf BR24-Anfrage mitteilte, gebe es keine Hinweise auf Brandstiftung. In der Scheune habe es auch keinen elektrischen Anschluss gegeben, der zu dem Feuer hätte führen können.

Mythos vom Waldbrand durch Glasscherbe

Laut Oliver Jäger von der Feuerwehr Goldbach sei wissenschaftlich nicht bewiesen, dass eine Glasscherbe zu einem Waldbrand führen kann. Das sei sogar höchst unwahrscheinlich: Um ein Feuer mit einem Glas zu entfachen, braucht es ein Brennglas, also eine konvexe Linse, wie bei einer Lupe. Das Glas muss zudem vollkommen sauber sein. Außerdem muss die Linse einen bestimmten Abstand von 20 bis 30 Zentimeter zum brennbaren Material haben und im idealen Winkel zur Sonneneinstrahlung stehen.