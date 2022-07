Selbstbestimmungsrecht von Frauen: Kunst an Steinerner Brücke

An der Steinernen Brücke in Regensburg ist am Donnerstag ein Kunstwerk präsentiert worden, das sich mit den Rechten von Frauen befasst. Die Form der Skulptur: Eine Mischung aus Rettungsstange, Kleiderbügel und Stricknadel. Damit will die österreichische Künstlerin Katharina Cibulka das Selbstbestimmungsrecht von Frauen im Zusammenhang mit ungewollten Schwangerschaften thematisieren.

Kunstwerk soll "unlösbares Dilemma" zeigen

"Ich zeige mit meinen Werken gerne gesellschaftspolitische Missstände auf", sagt die Künstlerin. "Der rettende Ring verwandelt sich in einen bedrohlichen Kleiderbügel, zu dem Schwangere greifen müssen, wenn die Rahmenbedingungen für einen medizinisch und gesetzlich gesicherten Abbruch nicht gegeben sind", beschreibt Cibulka die Idee hinter ihrem Kunstwerk: Dies sei ein Akt höchster Verzweiflung, ein Ausweg aus einem unlösbaren Dilemma.

Bei der Vorstellung der Skulptur verwiesen die Verantwortlichen auch auf aktuelle Debatten zu Abtreibungsgesetzen in Ländern wie beispielweise den USA oder Polen.

Kunst mit Mittelalter-Bezug

Gleichzeitig bezieht sich das Kunstwerk auf das Mittelalter. Am 13. Brückenjoch, an dem die Skulptur hängt, befand sich zu dieser Zeit die Hinrichtungsstelle für sogenannte Wasserstrafen, heißt es in einer Mitteilung. Demnach wurden zu dieser Zeit häufig Frauen wegen der Tötung eines Kindes, Blutschande oder Ehebruchs zum Tod durch Ertränken verurteilt.

Aus der BR Mediathek: Die Steinerne Brücke im Mittelalter

Kunstwerk bis Oktober an Steinerner Brücke

Cibulka sieht in ihrer Installation auch ein Zeichen für "Solidarität, Menschlichkeit und Empathie". Sie hatte die goldene Skulptur mit dem Namen "Für Margretha, Johanna, Sophia…" im vergangenen Jahr im Rahmen eines vierwöchigen Programms des Regensburger Kunstvereins "Donumenta" gestaltet – das stand unter dem Motto "Heritage Today/Tomorrow".

Das Kunstwerk ist voraussichtlich bis Oktober an der Steinernen Brücke zu sehen.