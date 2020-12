Selbstanzeige: Mann fährt seit 24 Jahren ohne Führerschein

Nach einer Verkehrskontrolle in Selbitz im Landkreis Hof ist ein Autofahrer entlarvt worden, der seit 24 Jahren ohne Führerschein unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, konnte der 67-Jährige bei der Kontrolle am Montagvormittag an der Tankstelle in Sellanger bei Selbitz keine Fahrerlaubnis vorzeigen.

Autofahrer ohne Füherschein kam persönlich zur Polizei

Die Beamten forderten den Mann daher auf, diese bei der Polizeidienststelle vorzulegen. Am nächsten Tag kam der Mann zur Dienststelle, um sich dort selbst anzuzeigen. Er gab zu, dass er seit 24 Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.