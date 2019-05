Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche weiht Neubau

Ein neues Gotteshaus mitten in der bayerischen Landeshauptstadt, im Zeitalter sinkender Mitgliedszahlen und schwindender Kirchlichkeit in der Bevölkerung ist das eher selten. Die Trinitatisgemeinde der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) hat in München-Obermenzing eine neue Kirche und ein Gemeindezentrum errichtet. Heute Nachmittag wird es vom leitenden Bischof Hans-Jörg Voigt eingeweiht.

35.000 Mitglieder in Deutschland

Bundesweit sind gerade einmal 120 Pfarrer für die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK) im Einsatz, 35.000 Mitglieder zählt die kleine evangelische Kirche, die anders als die meisten evangelischen Landeskirchen theologisch eher konservative Positionen vertritt und sich streng ans lutherische Bekenntnis hält, so erklärt es Pfarrer Frank-Christian Schmitt.

"Wir sind eigentlich eine ganz normale lutherische Kirche, die sehr viel Wert auf das lutherische Bekenntnis legt, wir haben sehr feierliche Gottesdienste, und es ist eben nicht wie in anderen Freikirchen, dass die Zugehörigkeit durch eine Bekehrung herbeigeführt wird, sondern da sind wir sehr sakramental geprägt und haben eben diese Selbstständigkeit und Unabhängigkeit." Frank-Christian Schmitt, Pfarrer, SELK

Die Ordination von Frauen ins Pfarramt beispielsweise, wie in den evangelisch-lutherischen Landeskirchen längst üblich, ist bei den selbständigen Lutheranern kein Thema.

Unbedingte Treue zum lutherischen Bekenntnis

Hell und modern wirkt der Kirchenraum durch eine blendfreie Nordlichtverglasung im Dach. Kirchenbänke aus hellem Holz bieten Platz für rund 200 Gemeindemitglieder. Gut 1,6 Millionen Euro haben die nur 330 Gemeindeglieder für Kirche und Gemeindezentrum ausgegeben. Ganz bewusst verzichtet die Gemeinde auf Einnahmen aus der Kirchensteuer. "Die Gemeindemitglieder sind es gewohnt zu spenden und außer kleinen Zuschüssen, die wir bekommen haben, müssen wir das selber aufwenden", erklärt Pfarrer Frank-Christian Schmitt: "Es sind zum Beispiel alle Glocken von Gemeindegliedern gespendet worden."

Mit Spenden wurde sowohl das große Trinitatisfenster über dem Altarraum finanziert sowie vier weitere Seitenfenster, gestaltet durch den Künstler Helmut Kästl, so Jürgen Steffan, der sich als Gemeindemitglied um den Bau- und Spendenbereich der Trinitatiskirche kümmert. "Die Gemeindemitglieder hängen an ihrer Kirche", erklärt Steffan. "Die alte Kirche wurde auch von den Gemeindemitgliedern gespendet, und wir hoffen ja auch, dass wir wachsen."

Hohe Spendenbereitschaft statt Kirchensteuermitteln

Diese Hoffnung allerdings könnte enttäuscht werden, denn die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche hat - wie die größeren christlichen Kirchen - mit Mitgliederschwund zu kämpfen. In fünf Jahren plant die SELK bundesweit mit nur noch 100 Pfarrern. In Berlin beispielsweise setzen deswegen manche SELK-Gemeinden auf die Aufnahme von christlichen Flüchtlingen. In der Trinitatiskirche in München spielt dies jedoch keine Rolle. Die Münchner Gemeinde setzt nun erst einmal auf ihren neuen Kirchenbau, um auf Gläubige einladend zu wirken.

