Selbst im Wohnungs-Mangelgebiet München volle Kündigungsfrist

Im Frühjahr passiert das, was sich Carmen Schmitt sich schon lange gewünscht hatte. Die PR-Beraterin bekommt einen neuen Job – in Berlin. Wochen im Vorfeld macht sich die Oberbayerin, die eigentlich anders heißt aber nicht erkannt werden möchte, auf die Suche nach einer Wohnung in Berlin – eine schwierige Angelegenheit. "Ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen ich geschickt habe, es müssen um die 300 gewesen sein", erzählt Schmitt. Für die meisten Wohnungen habe sie eine Absage bekommen, zum Teil mit dem Hinweis, dass sie sich im neuen Job erst einmal in Probezeit befinde.

Kündigung der alten Wohnung zum 30. Juni

Mitte Mai ist es aber soweit: Carmen Schmitt unterschreibt ihren Mietvertrag in Berlin. Im Anschluss kündigt sie ihre Wohnung in München, zum 30. Juni. Sie will unbedingt im Guten auseinandergehen. Ihre Vermieter sind Immobilienverwalter. Sollte die PR-Beraterin irgendwann nach München zurückkommen, könnten sie ihr vielleicht eine Wohnung vermitteln, so die Hoffnung. Carmens Eltern helfen ihr beim Umzug: "Dann haben wir noch geputzt, gestrichen, dann war die Wohnungsübergabe, und da habe ich den Kündigungszettel per Hand überreicht bekommen, dass sie die Kündigung zum 30. Juni nicht akzeptieren, sondern erst zum Datum wenn der nächste Mieter da ist oder die reguläre Kündigungsfrist."

Gesetzliche Kündigungsfrist beträgt drei Monate

Doch die läuft am 31. August ab – und nicht am 30. Juni. Denn eine Kündigungsfrist für eine Wohnung beträgt grundsätzlich drei Monate. Das hatte Carmen Schmitt aber nicht bedacht. München hat einen so umkämpften Wohnungsmarkt, sie dachte, es sei schon in Ordnung früher rauszugehen. Auch sie hatte diese Wohnung so vor einigen Jahren direkt von einem Freund übernommen. Die Dreimonatsfrist steht auch nicht schwarz auf weiß in ihrem Mietvertrag. Der enthält nur einen Hinweis auf einen Gesetzesparagrafen, in dem die Kündigungsfristen geregelt sind.

Doch rechtlich macht das alles gar keinen Unterschied, so Anja Franz. Sie ist Spezialistin für Mietrecht beim Mieterverein München: "Aufs Gesetz wurde verwiesen und wenn der Mietvertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen wurde, dann sind halt die drei Monate Kündigungsfrist für den Mieter maßgeblich. Da gibt es keine lokalen Besonderheiten, es ist bundesweit und man kann das gar nicht ändern."

Hartnäckiges Gerücht von drei Nachmietern

Es sei denn: Man hat schriftlich im Vorfeld mit der Vermieterin oder dem Vermieter ausgemacht, dass eine andere Kündigungsfrist gelten soll. Auch das Angebot, Nachmieter zu stellen, verkürzt die Frist nicht, so Anja Franz: "Es gibt ein Gerücht, das sich hartnäckig hält: Wenn man drei Nachmieter stellt, dass man früher aus dem Vertrag kommt." Aber das stimme einfach nicht, so Franz. Man könne hundert Nachmieter stellen. Wenn der Vermieter sie einfach nicht wolle oder seinen Mieter selber aussuchen möchte, dann muss er keinen davon akzeptieren.

Frühere Reaktion der Vermieter war nicht erforderlich

Gesetz hin oder her: Am meisten ärgert sich Carmen Schmitt darüber, dass ihre Vermieter ihr nichts im Vorfeld gesagt haben. Hätten sie zumindest nicht auf ihrem Kündigungsbrief reagieren müssen, um die Frist zu berichtigen? Nein, antwortet Anja Franz vom Mieterverein. Die Vermieter haben nichts Falsches gemacht.

Abnutzung, Schönheitsreparatur und Schäden

Ein weiterer Punkt, bei dem es oft Streit beim Auszug gibt, sind die Schönheitsreparaturen, weiß die Expertin. In vielen Mietverträgen steht drin, dass die Mieter sie bei Auszug vornehmen müssen. Sie seien aber nicht mit der normalen Abnutzung der Wohnung zu vergleichen. Für Abnutzung nennt die Mietexpertin einen Fußboden mit Fußspuren oder kleinen Kratzern als Beispiel. "Das ist der normale Mietgebrauch und dafür muss ich nicht zahlen", so Franz.

Davon zu unterscheiden seien Schönheitsreparaturen. Damit ist das Streichen von Wänden, Decken oder zum Beispiel auch von Fensterrahmen gemeint. "Das muss ich machen, wenn es objektiv erforderlich ist", sagt Franz. In der Regel gehe man davon aus, dass etwa eine Küche nach fünf Jahren neue gestrichen werden müsse.

Als dritten Punkt – neben Abnutzung und Schönheitsreparaturen – nennt die Mietrechtsexpertin Beschädigungen. "Wenn mein Kind ständig mit dem Bobbycar gegen die Türen gefahren ist oder im Parkettboden ein tiefer Kratzer oder auf dem Teppichboden einen Rotweinfleck ist – das sind Beschädigungen, die muss ich als Mieter beseitigen oder einen Schadensersatz dafür zahlen." Zum Glück war ein Streitpunkt dazu im Fall von Carmen Schmitt schnell geklärt.

Auch Untervermietung braucht Zustimmung des Vermieters

Für die Münchnerin ist der Umzug dennoch eine teure Lektion. Mit Doppelmiete und Kaution ist ihr Konto über den Sommer ziemlich leergefegt. Hätte sie gewusst, dass sie länger die Münchner Wohnung zahlen muss, hätte sie anders geplant, meint sie im Nachhinein: "Ich hätte auch AirBnB-Leute reinsetzen können, andere machen das, ich hätte ein ganz anderes Kaliber auffahren können." Aber Vorsicht, mahnt die Mietrechtsexpertin Anja Franz: Auch Untervermietung braucht die Zustimmung des Vermieters. Eine zweite Lehre für Carmen Schmitt.

Mehr Lehren sollen es auch nicht werden: Carmen Schmitt hat den Vertrag für ihre Berliner Wohnung gründlich überprüft. Im Übergabeprotokoll hat sie deshalb den verdreckten und unrenovierten Zustand der Wohnung festgehalten. Somit wird sie beim Auszug nicht renovieren müssen – falls dieser überhaupt kommt.