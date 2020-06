03.06.2020, 07:18 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Selbitz: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bank

Mindestens drei Unbekannte haben in Selbitz einen Geldautomaten in der Commerzbank gesprengt. Anschließend seien die Täter in einem dunklen Auto Richtung A9 geflüchtet. Die Polizei fahndet mit Hochdruck und bittet um Mithilfe.